Wer ist dieser Godot, auf den Didi und Gogo in Becketts berühmtem Stück warten? Seit 70 Jahren lädt dieser Klassiker dazu ein, über den Sinn des Lebens zu sinnieren. In Potsdam kann Fanny Brunner das schwierige Stück nicht ganz ins Heute holen. Von Barbara Behrendt

Irgendwie ist es dann doch fast eine Beckettsche Pointe: Die Kritikerin steckt wegen eines Polizeieinsatzes auf freier Strecke in der S-Bahn fest und kann das Warten kaum aushalten, möchte sie doch mit den Menschen im Theater auf Godot warten. Und als sie dann 40 Minuten zu spät, die alles oder auch nichts bedeuten können, just in dem Moment ins Theater trampelt, als auf der Bühne absolute Stille herrscht, packen die ersten Zuschauer:innen schon ihre Sachen. Die Einen haben genug gewartet, die Anderen an der falschen Stelle, die Dritten ... wer weiß es schon.

Das Warten auf der Bühne sieht traurig aus. Obwohl Gogo und Didi mit weißer Farbe im Gesicht zu Clowns geschminkt sind, hängen ihre grauen Bärte trist herab. Henning Strübbe als Gogo trägt freien Oberkörper und sieht ganz schmal und halb erfroren aus. Und das mitten im Schnee, der in kleinen Häufchen auf dem Boden liegt. Seine Stimme ist kurz vor dem Verlöschen: "Hilf mir dran zu denken, dass ich morgen einen Strick mitbringe."