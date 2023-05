Stockdunkel ist es im Theaterraum. Dann eine Stimme, die ein Gedicht von T.S. Eliot spricht: "The world will not end with a bang, but with a whimper." Die Welt wird nicht mit einem Knall zu Grunde gehen, sondern mit einem Gewimmer.

Aus dem Schwarz senkt sich ein gigantischer Himmelskörper auf die Bühne herab. Eine weiße, gleißende Sonnenscheibe, ausgerechnet aus Eis, die in den Augen blendet. Dazu eine Stimme aus dem Off: "Was ist das, was da durch den Raum jagt? Das bin doch nicht ich! Schauen wir mal nach. Darunter kräuselt sich die Flut. Auch Berge gibt es. Ja, ich bin es. Ich bin ein fixer Stern, bewegt sich da endlich was? Erde, Bewegung! Im Donnergang arbeite ich mich voran und werfe mit Flammen. Jeder Flammenwerfer schaut alt aus neben mir. Ich bin die Mutter, aus deren Hand ganze Länder den Tod empfangen."