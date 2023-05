Matthäus-Passion an der Deutschen Oper

Zum letzten Abendmahl falten sie die Tischdecke, tragen ein Stofflämmchen, ein kleiner Judas taucht die Hand mit Jesus in die Schüssel, sie schlafen unter mitgebrachten Ölbäumen, während Jesus mit Gott hadert. Um sie herum greift das Sängerensemble immer wieder ein, tröstet, berichtet, leidet mit.

Nein, sie kleben nicht. So weit geht die Aktualisierung dieses erschütterndsten Werkes der Musikgeschichte nicht. Aber eine zornige Doppelgängerin der Greta Thunberg tritt auf, sie liest Teile der Apokalypse, wenn "die Bäume und Gräser brennen", und sie versucht zunächst, Jesus zu retten. Bachs Oratorium auf der Bühne spielen Kinder aus dem Kinderchor der Deutschen Oper nicht als Krippenspiel, sondern, erstaunlich, als Passionsspiel.

Das Orchester ist aufgeteilt. Es bildet im größten deutschen Opernhaus ein Kreuz. Die vier Teile sitzen jeweils links und rechts auf der Vorbühne, oben im zweiten Rang und hinter der Hauptbühne. Ein klangliches, ein architektonisch inszeniertes Kreuz. Die drei Chöre sind verteilt auf die Logen links und rechts, Sängerinnen und Sänger aus Laienchören sitzen außerdem im Publikum. Der Dirigent, Allessandro de Marchi koordiniert sie alle aus den ersten Reihen im Parkett. Das klingt überwältigend und in der Mitte des Parketts beachtlich harmonisch.

Überhaupt ist diese Matthäus-Passion sehr hörenswert mit dem hinreißenden Alt der Annika Schlicht - ihre "Erbarme Dich"-Klage war ergreifend - wunderschön auch der Bassbariton von Padraic Rowan als Jesus, der Sopran von Siobhan Stagg und vieles mehr. Joshua Ellicott als Evangelist geht allerdings jede protestantische Zurückhaltung ab, in seiner Lust an dramatischer Oper übertreibt er gelegentlich. Also: musikalisch insgesamt fein und überraschend und passend.