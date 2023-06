Die Rockband Rammstein darf bei ihren Konzerten in Berlin Mitte Juli keine After-Show-Party im Olympiastadion veranstalten. Das teilte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. In Liegenschaften, die sie verantworte, werde es keine solche Party geben, so Spranger.