Spenden und Klage - "Rave the Planet" will auf jeden Fall durch den Tiergarten ziehen

Fr 07.07.23 | 10:56 Uhr

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Spielt am Samstag die Musik in Berlin? Die Techno-Parade "Rave the Planet" soll auf jeden Fall stattfinden, betont das Organisationsteam um Love-Parade-Erfinder Dr. Motte. Es setzt auf einen Kompromiss - sowie Spenden und den Rechtsweg.

Die als Versammlung angemeldete Techno-Parade "Rave the Planet" soll am Samstag auf jeden Fall durch den Berliner Tiergarten ziehen. Das haben die Organisatoren am Freitag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz vor dem Hotel Berlin am Lützowplatz bekanntgegeben. Demnach wurde ein privater Sanitätsdienst gefunden. Das sei aber mit enormen Mehrkosten für die Veranstalter verbunden. Daher haben die Organisatoren von "Rave the Planet" am Freitag abermals zu Spenden aufgerufen. Zudem wurde ein Eilantrag gegen den Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde eingereicht. Ob die Parade am Samstag wirklich starten kann, wird sich erst kurz vor Veranstaltungsbeginn zeigen: Die Polizei und Feuerwehr prüfen das Sicherheitskonzept vor Ort und könnten die Parade nicht starten lassen oder auflösen, wenn sie die Sicherheit nicht gewährleistet sehen.

Zunächst keine Einigung mit ehrenamtlich tätigen Sanitätsdiensten

Anfang der Woche hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass man sich nicht mit den ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen wie den Maltesern, Johannitern und dem Deutschen Roten Kreuz nicht hatte einigen konnten. "Rave the Planet" müsste einen privaten kommerziellen Sanitätsdienst engagieren und aus eigener Tasche bezahlen. "Momentan sind wir dazu wirtschaftlich definitiv nicht in der Lage", hatte der "Rave the Planet"-Geschäftsführer Timm Zeiss am Mittwoch dem rbb gesagt. Dienstleister würden generell zur Verfügung stehen und man habe Angebote eingeholt. Die würden alle im Bereich von etwa 250.000 Euro liegen - bei einer kompletten Abdeckung der Veranstaltung. Dabei hat "Rave the Planet" für die gesamte Organisation mit einem Budget von 100.000 Euro geplant, nicht ganz die Hälfte davon für den Sanitätsdienst.

Zwei Wege sollen für das Gelingen beschritten werden

Vor einigen Tagen hätten die Veranstalter bereits eine Funding-Aktion gestartet, bei der nach drei Tagen rund 20.000 Euro zusammengekommen seien. Laut den Organisatoren hat "Rave the Planet" insgesamt 50.000 Euro Spenden beisammen. Andererseits bemüht das "Rave the Planet"-Team auch noch den Rechtsweg. Mit einem Eilantrag zum Verwaltungsgericht Berlin will es sich gegen Auflagen der Versammlungsbehörde wehren, einen Sanitätsdienst bezahlen zu müssen. Die Polizei betont in dem Kontext, mit den Auflagen die öffentliche Sicherheit gewährleisten zu wollen. "Der Einsatz eines den zu erwartenden Risiken angemessenen ausgestatteten und eigenfinanzierten Sanitätsdienstes gehört dazu", schreibt die Polizei dem rbb, auch mit Verweis auf die Versammlung im Vorjahr. Was betont werden muss: Sanitätsdienst und Rettungsdienst sind zwei völlig unabhängige Gewerke. Bei ersterem geht es vor allem Vorsorge und Erste Hilfe, bei letzterem um die Notfall-Intervention.

Die Veranstaltung "Rave the Planet" ist für Samstag zwischen 12 und 22 Uhr bei der Polizei angemeldet. Die Route soll über die Straße des 17. Juni zum Großen Stern führen, und von dort aus zurück zum Brandenburger Tor." Sendung: Radioeins, 07.07.2023, 11 Uhr

