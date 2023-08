Wie bewahrt man die Aussagen von Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, für die Nachwelt? In Potsdam ist am Dienstag eine Ausstellung eröffnet worden, in der man die Interviewten quasi "in Echt" vor sich sieht. Von Lisa Steger

Der hochbetagte Kurt Hillmann ist einer der letzten Zeitzeugen, die über die Juden-Verfolgung während des Nationalsozialismus berichten können. Er nimmt teil an einem bundesweit bislang einmaligen Projekt. Für eine mobile Ausstellung haben sich Kurt Hillmann und andere Zeitzeugen von Studierenden der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf interviewen lassen. Diese Interviews sind dreidimensional zu erleben – in der Ausstellung "In Echt? Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeug:innen" [stiftung-evz.de] . Sie ist seit Dienstag in Potsdam im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte zu sehen.

Auch Ruth Winkelmann hat sich befragen lassen. Sie ist schon 94, wirkt gut und gern 30 Jahre jünger, ist voller Leben und Energie. Die Berlinerin hatte sich in der NS-Zeit in einer Laube versteckt. 15 Angehörige wurden ermordet. Winkelmann war sofort bereit mitzuwirken: "Ich mache alles mit, was meine Geschichte weitertragen kann", sagt sie im rbb-Interview. "Ob das per Wort ist oder visuell per Film, das ist mir egal." Ihr Motiv: "Ich will dazu beitragen, den Hass etwas abzumildern."

Für die Interviews musste sie in ein Studio, wurde geschminkt, ausgeleuchtet, saß eine Stunde lang vor 26 Kameras. Sie zeichneten gleichzeitig auf, um einen dreidimensionalen Effekt zu erzeugen. Für Winkelmann kein Problem. "Ich will immer dazulernen, auch mit fast 95", erzählt sie. "Das ist neue Technik, es kommt bei Jüngeren an, es kommt bestimmt besser an als Bücher."