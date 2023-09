The Pretenders hatten mit Songs wie "Don't get me wrong" und "Brass in pocket" weltweite Hits. Allerdings war das in den 1970er und 80er Jahren. Schon lange ist von der Urbesetzung nur noch Sängerin und Gitarristin Chrissie Hynde übrig, die immer noch als Ikone der Rockmusik gilt. Als eine der ersten Frauen, die es in dem Genre als Bandleader nach oben geschafft hatten.

Gleich am Anfang der Karriere der Pretenders waren zwei der Originalmitglieder an Drogen gestorben. Harte Zeiten damals, sagt Chrissie Hynde heute in Interviews und dass sie vor einer Weile schon den Drogen komplett abgeschworen habe. Die Besetzungen wechselten. Und was die Grand Dame des Soft-Punk da aktuell an Musikern an Land gezogen hat, ist echt grandios.

Der junge Bassist neben ihr sieht aus wie zwölf, der Drummer kommt aus Dänemark, so viel verrät sie dem Publikum - und er trommelt so derbe und hart und schnell, dass es einen bald wahnsinnig machen möchte. Und ihr Gitarrist James Walbourne ist ihr neuer kongenialer musikalischer Partner. Die beiden letzten Platten "Relentless" und "Hate for Sale" hat sie mit ihm geschrieben und beide sind richtig gut geworden.