Das Amtsgericht Cottbus hat Haftbefehl gegen den Fahrer des Autos erlassen, in dem Anfang der Woche sprengstoffähnliche Gegenstände gefunden worden waren. Das teilte das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg am Mittwoch mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei am Dienstag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Der 45-Jährige war in der Nacht zum Montag in der Cottbuser Innenstadt vor einer Verkehrskontrolle geflohen und dabei gegen ein parkendes Auto geprallt. Er hatte daraufhin versucht, zu Fuß zu fliehen, konnte aber später gefasst werden. Eine Polizeisprecherin sagte am Montag dem rbb, dass in dem Fahrzeug Sprengstoff entdeckt worden sei.