"Ich erhebe meine Augen zu den Bergen - woher kommt mir Hilfe?" So beginnt Psalm 121. Acht Verse, die der 1984 gestorbene Komponist Paul Ben-Haim seiner Sinfonie Nr. 1 zugrundegelegt hat. Uraufgeführt wurde dieses 1940 entstandene "sinfonische Gebet" ein Jahr später vom Palestine Symphony Orchestra: Musiker, die wie Ben-Haim - 1897 als Paul Frankenburger in München geboren - aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen waren und in Tel Aviv den Grundstein für das spätere Israel Philharmonic Orchestra gelegt haben. Seit 1948 trägt dieser vorzügliche Klangkörper seinen Namen, vor Lahav Shani war der Dirigent Zubin Mehta über viele Jahre der künstlerische Leiter des Ensembles.

Für eine kurze Schrecksekunde zuckt das gesamte Publikum in der zu zwei Dritteln gefüllten Philharmonie zusammen, wenn die ersten und sehr hohen Töne des zweiten Werks des Abends erklingen - man muss sich erst hineinhören in "Many Waters", ein Werk, der israelischen Komponistin Betty Olivero für das Musikfest, avantgardistische Klangkunst für Sopran, Orchester und Elektronik.

Die israelische Sopranistin Hila Baggio stimmt dabei in den höchsten Lagen ein zentrales Wort aus der jüdischen Liturgie an: "Hosanna" - das sich als Hilferuf "Hosianna" auch in der Luther-Bibel findet. Die hohen Töne, die mittels Mehrkanal-Elektronik echohaft im Saal nachklingen, hat Olivero mit Absicht so gesetzt: "Schmerzhaft" sei ihre Komposition, sagt die Komponistin im Interview, "so als wenn die ganze Welt 'Hosanna' rufen würde" - hilf uns.

Das aufschlussreiche Gespräch [mediathek.berlinerfestspiele.de] kann man im Online-Angebot zum Musikfest Berlin anhören - und der anspruchsvollen Musik der 1954 in Tel Aviv geborenen Komponistin dann umso leichter folgen. Olivero experimentiert mit den, wie sie sagt, "perkussiven Elementen" der hebräischen Sprache, setzt scharfe Konsonanten und weiche Vokale mit Gesang, Elektronik und parallelen Orchesterstimmen in neue Zusammenhänge. Ohne Hintergrundwissen - das die Komponistin bereitwillig vermittelt - lässt sich das avantgardistische Experiment im Grenzbereich von Musik und Klangkunst vermutlich weitaus schwerer fassen.