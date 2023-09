17 Konzerte in neun Tagen - Als Louis Armstrong durch die DDR tourte

Sa 16.09.23 | 11:37 Uhr | Von Johann Frederik Paul

Helmut Raddatz Audio: Antenne Brandenburg | 16.09.2023 | Nachrichten | Bild: Helmut Raddatz

Knapp vier Jahre nach Mauerbau reiste die Jazz-Legende Louis Armstrong in die DDR – wo er einen Konzert-Marathon absolvierte. Dabei hinterließ er einen Hauch von Amerika, Jazz und Freiheit. Von Johann Frederik Paul

Die Ostberliner "Jazzoptimisten" spielten "Sleepy Time" zur Begrüßung. Als Louis Armstrong am 19. März 1965 in Schönefeld ostdeutschen Boden betrat und seinen Song hörte, improvisierte er das erste Konzert noch auf dem Rollfeld. Solch eine Gelegenheit konnte sich der Musiker nicht nehmen lassen. Keine Show – nur ehrliche Musik. Louis Armstrong und seine All Stars sollten einen Marathon antreten. 17 Konzerte in nur neun Tagen – einmal komplett durch die ausverkauften Hallen der DDR. Knapp 45.000 Menschen konnten mit Armstrong für einen Moment Jazz erleben. Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin – der Start war aber in Berlin, im alten Friedrichstadtpalast. An nur zwei Tagen spielte er hier sechs Shows, zu denen die Abendkasse getrost geschlossen bleiben konnte.

Armstrong zeigt sich politisch unpolitisch

Doch bevor Satchmo am 20. März 1965 dem Friedrichstadtpalast ordentlich einheizen konnte, musste er sich am Tag seiner Ankunft den Fragen der Presse stellen. [ARD-Mediathek] Das Interesse lag hier kaum bei seiner Musik. Man wollte wissen, ob er die Mauer gesehen habe? Warum er nicht Südafrika spiele? Wie sähe er die Bürgerrechtsbewegung in den USA? Der Jazz-Künstler wurde stellvertretend für einen US-amerikanischen Politiker gefragt, den man zur Hochzeit des Kalten Krieges gar nicht in die DDR eingeladen hätte. Armstrong versuchte klarzumachen, dass er Musiker sei, kein Politiker. Er habe die Mauer gesehen, kümmere sich aber viel mehr um sein Publikum von morgen Abend. Wo er spiele, bestimme sein Manager. Die Bürgerrechtsbewegung unterstütze er mit Spenden und er achte in den Südstaaten auf mixed Shows, Konzerte mit Schwarzen und Weißen im Publikum. Eine Pressekonferenz war kein Ort für den Künstler, um Aussagen zu machen. Dafür hatte er die Bühne.

Bürgerrechtsproteste ändern das Programm

Während seiner Tournee ereilten Louis Armstrong dann Nachrichten über die Protestmärsche für die Bürgerrechte Schwarzer in Alabama von Selma nach Montgomery, angeführt von Martin Luther King Jr. Der Protest wurde von der Polizei blutig niedergeschlagen. Louis Armstrong änderte daraufhin seine Show und nahm "(What Did I Do to Be so) Black and Blue" von Fats Weller ins Programm. Diese musikalische Anklage gegen Rassendiskriminierung hatte er jahrelang nicht gespielt.

Völkerverständigung und "Affenmusik"

Auf den ostdeutschen Musikjournalisten Karlheinz Drechsel wirkte es fast wie ein Scherz, als er den Auftrag bekam, Louis Armstrong durch die DDR zu begleiten. Nie hätte er damit gerechnet, dass ein amerikanischer Künstler in die DDR kommt und er ihn begleiten darf. Und auch aus heutiger Betrachtung erscheint es waghalsig, einen US-amerikanischen Künstler mitten im Kalten Krieg hinter dem Eisernen Vorhang spielen zu lassen. Viel zu groß musste die vermeintliche Bedrohung durch die Kultur des sogenannten Klassenfeinds wirken. Für die DDR-Führung bedeutete so ein Besuch aber auch internationale Beachtung. Frieden und Völkerverständigung seien der DDR wichtig, sagte Ernst Zielke, Chef der Künstleragentur der DDR, in besagter Pressekonferenz. Der selbsternannte antifaschistische Staat versuchte in der Pressekonferenz, ein Gegenbild zu den angeblich imperialistischen USA und deren Rassentrennung darzustellen. Dass die DDR-Führung nicht frei war von rassistischen Ressentiments, zeigte allerdings der Ausspruch Walter Ulbrichts, Jazz sei "Affenmusik", mit denen er die kulturpolitischen Diskussionen der DDR-50er prägte. Ulbricht wollte keinen Jazz in der DDR. Bis zum Besuch Louis Armstrongs wurden keine Schallplatten des Künstlers in Ostdeutschland verkauft.

Vorhang auf für Louis Armstrong

Bild: picture alliance/akg-images 1965 - mitten im Kalten Krieg - tourt Louis Armstrong vier Wochen lang durch Osteuropa. Der afroamerikanische Jazz-Musiker, auch Satchmo genannt, tritt in Ost-Berlin, Magdeburg, Erfurt, Schwerin und Leipzig auf.

Bild: picture alliance/akg-images Aus Prag kommend, trifft Louis Armstrong mit seiner Frau Lucille Wilson am 19. März 1965 auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld ein.

Bild: dpa/Konrad Giehr Kaum angekommen wird er auf einer Pressekonferenz dazu gedrängt, sich zu den Themen Rassentrennung und Mauerbau zu positionieren. Auf die Frage, ob er die Mauer gesehen habe, sagt er: "Ich habe die Mauer gesehen, aber ich kümmere mich nicht um die Mauer, ich kümmere mich um mein Publikum von morgen Abend."



Bild: Helmut Raddatz Statements setzt er auf seine eigene Weise. In nur neun Tagen spielt er 17 Konzerte in der DDR. Hier strahlt er bei seinem Auftritt am 20. März 1965 im Ost-Berliner Friedrichstadtpalast.

Bild: Deutsche FotothekEvelyn Richter/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 "Es ist ein Vergnügen für mich und meine Band die All Stars hierher zu kommen und so viele Fans zu treffen!" Etwa 45.000 Menschen erleben Louis Armstrong und seine All Stars live in der DDR. Die Konzerte sind ausverkauft.

Bild: dpa/AP In Leipzig gibt er sein letztes Konzert der DDR-Tour. Die Fans holen ihn im "Morgenmantel" zurück auf die Bühne. Die Zugabe gibt er vor einem begeisterten Publikum.

Bild: picture alliance/akg-images Bert Heller (1912-70) wird sein Gemälde von 1965 "Ein König in Berlin" nennen.

Bild: dpa/Soeren Stache Das Minsk in Potsdam zeigt mit "I’ve seen the Wall" die legendäre Konzerttournee, die Louis Armstrong 1965 durch die DDR führte.

Bild: dpa/Soeren Stache Kuratiert wird die Ausstellung von Paola Malavassi und Co-Kurator Jason Moran. Sie stehen vor dem Werk "Göttlicher Dämpfer/Aus der Serie Deeper Still" (Aluminium, Messing, Nickel, Holz, 1998).

Bild: dpa/Carla Benkö Von der Aufführung im Friedrichstadtpalast wird nicht nur eine Fotografie von Evelyn Richter zu sehen sein...



Bild: DDR Fotoerbe/Helmut Raddatz …sondern auch ein Vorhang, nachempfunden dem, hinter dem Satchmo einst hervorlugte.



Begeisterung unter Beobachtung

Armstrong sah die DDR, nachdem er das Schönefelder Rollfeld verlassen hatte, fast ausschließlich aus dem Fenster des Tourbus. Während der kurzen Pausen brachte man ihm ostdeutsches Bier und Eisbein – ein Hauch von DDR-Kulinarik. Schaulustige konnten in diesen Pausen ein begehrtes Autogramm abstauben, das sofort Trophäenstatus besaß. Solch eine Begeisterung versetzte die Staatsorgane in Alarmbereitschaft: Kein Konzert blieb unbeobachtet, die Anzahl der offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit im Publikum dürfte erheblich gewesen sein.

Info Deutsche FotothekEvelyn Richter/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 16.09.2023 - 04.02.2024 - I've seen the wall DAS MINSK zeigt die Tournee von Louis Armstrong 1965 durch die DDR.

Das Misstrauen war durchaus berechtigt, denn Louis Armstrong hatte von der US-Regierung quasi den Auftrag, im Ostblock als Kulturbotschafter für Frieden und Demokratie zu werben. In anderen Ostblockländern wie Jugoslawien oder Bulgarien zahlte das Weiße Haus wohl sogar für die Konzerte. In der DDR war das nicht der Fall.

Das Vermächtnis wird jetzt ausgestellt

Während des Konzertes sah das Publikum also Amerika auf der Bühne, anschließend wurden die Bürger:innen der DDR wieder in die ostdeutschen Realität entlassen. Was blieb, war die Erinnerung an fast zwei Stunden Jazz bei den Auftritten der Musikerlegende. Für die Nachwelt wurde die Tour auf Fotos, Filmen und Tondokumenten festgehalten. Im Potsdamer Kunsthaus Das Minsk sind Fotos von der Tour zu sehen. Sie werden ergänzt durch Kunstwerke, die von Armstrong inspiriert wurden, darunter auch Pop-Art von Andy Warhol. Eines der Highlights ist eine Trompete aus Armstrongs Besitz.

