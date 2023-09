Zuvor arbeitete sie als Tourneeregisseurin und Produktionsleiterin unter anderem mit der Kompanie Nature Theater of Oklahoma (New York), für Vegard Vinge und Ida Müller (Oslo/Berlin), die Salzburger Festspiele sowie Romeo Castellucci und die Schaubühne Berlin. Zuletzt war sie außerdem als Kuratorin für das Performance-Programm von "Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 2025" tätig.

Die studierte Theaterwissenschaftlerin wurde 1982 in Österreich geboren. Derzeit verantwortet Hertlein-Hull die Lessingtage am Hamburger Thalia Theater, dort ist sie seit 2018 fest engagiert und kuratiert das internationale Programm des Hauses. Seit 2021 gehört sie dem Vorstand des Internationalen Theaterinstituts (ITI) Deutschland an.

"Das Theatertreffen wird sich in Zukunft wieder deutlicher auf seine Kernidentität fokussieren und auch das Rahmenprogramm soll in engerem Zusammenhang mit den 10 von der Kritiker*innen-Jury ausgewählten bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum entwickelt werden", kündigte Intendant Pees in der Mitteilung an. Hertlein-Hull stehe mit ihren beruflichen Erfahrungen "für eine Stärkung der internationalen Vernetzung und Strahlkraft des Festivals", so Pees weiter.

Die derzeitigen Vorgängerinnen Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska waren für ihr diesjähriges Programm verschiedentlich kritisiert worden. Unklar war zudem, wie das Theatertreffen vor allem mit Blick auf die bislang zentrale Zehnerauswahl künftig ausgerichtet werden soll.

Die 61. Ausgabe des Theatertreffens findet vom 2. bis 19. Mai 2024 statt, die Auswahl wird Ende Januar 2024 bekanntgegeben. Gezeigt werden jeweils zehn Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, ausgewählt von einer siebenköpfigen Jury.

Zum Theatertreffen im Mai 2023 kamen mehr als 19.000 Besucher, die Gesamtauslastung lag bei 94,2 Prozent.