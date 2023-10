6.500 Glühbirnen strahlen, Glitzerherzchen blinken auf Korsagen, rote Federboas öffnen sich zu Blütenträumen - und das alles zu tiefschwarzem Humor und einer Story, die zynisch und abgründig und obendrein auch noch tatsächlich passiert ist.

Barrie Kosky inszeniert eines der erfolgreichsten Broadway-Musicals neu, made in Berlin. Mit Stars, die allemal auch New York rocken könnten. Mit einem Text auf deutsch, der total witzig statt bieder ist. Mit Hits und großem Chor und Orchester und allem, was ein opulentes Musical braucht, um garantiert zum Dauerbrenner auch in Berlin zu werden.