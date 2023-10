Noch kein Jahr ist es her, da gingen die Bilder um die Welt: Ein älterer Mann in Cordhose und Jackett wird von schwer bewaffneten Polizisten abgeführt – denn dieser so bürgerlich-konservativ wirkende Heinrich Prinz Reuß ist "Reichsbürger" und soll mit seiner Gruppe einen gewaltsamen Sturz der Bundesregierung geplant haben. Etwas älter sind die Bilder von Peter Fitzek – ebenfalls "Reichsbürger", der 2012 das "Königreich Deutschland" in Lutherstadt Wittenberg ausgerufen hat. Ein Ort, an dem die Gesetze der Bundesrepublik nicht gelten sollten.

In dieses "Königreich Deutschland" reisen die Zuschauer:innen nun im Theater unterm Dach. Dafür muss zunächst ein Visum erworben werden. Mit der Eintrittskarte wird einem am Eingang also ein grüner oder rosafarbener Schein ausgestellt. Das Handy packt der Grenzbeamte in einen Briefumschlag, der einem versiegelt wieder ausgehändigt wird: Es sollen keine nicht genehmigten Aufnahmen aus dem Königreich entstehen. Ob man denn Euro in "Engel" umtauschen wolle, wird man noch gefragt – die Fantasie-Währung im "Königreich Deutschland". Damit sind die Getränke an der Bar günstiger.