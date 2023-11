Auf einem Bauernhof in Schweden lebt der 14-jährige Nils Holgersson. Ziemlich faul und frech ist er anfangs in Selma Lagerlöfs Geschichte, weil er gerne mal die Tiere auf dem elterlichen Hof herumscheucht und quält, etwa die Gans, beziehungsweise den Ganter Martin. Hier, im Berliner Schillertheater, wo die Komische Oper während der Sanierung ihres Stammhauses in der Behrenstraße spielt, hängt er als dicklicher, aber doch irgendwie knuffiger Teenager auf der Couch ab und weiß – sehr zum Frust seiner Eltern – so gar nichts mit sich und er Welt anzufangen. Außer sich vor lauter Langeweile mit dem Wichtel Ville Vätte anzulegen.