Mo 13.11.23 | 06:10 Uhr | Von Knut Elstermann

Bild: Picture Alliance/CHROMORANGE/Karl-Heinz Spremberg

Stahlbeton und elegantes Interieur: Das "International" hat Flair. Bevor das frühere DDR-Premierenkino eine Sanierungspause einlegt, feiert es 60. Geburtstag. rbb-Filmkritiker Knut Elstermann über ein architektonisches Juwel mit Erinnerungswert.

Es war immer eines meiner Lieblingskinos: Das "International" im neueren Teil der Karl-Marx-Allee, ein schwungvoller, weißer Stahlbetonbau mit gemauertem Sockel und dezenten, optimistischen Flachreliefs an den Seiten. Zusammen mit dem dahinter liegenden himmelblauen Quader des Hotels "Berolina" bildete es ein Ensemble der DDR-Moderne, ein Symbol der Aufbruchszeit in den frühen 60er-Jahren. Auch wenn sich der frische Wind bald legte und die Hoffnungen auf einen menschlicheren Sozialismus schnell endeten, blieb dieser kühne architektonische Ausdruck einer neuen Zeit immer eindrucksvoll. Er stand im bewussten Gegensatz zum nahegelegenen alten Teil der Ostberliner Prachtmeile im stalinistischen Zuckerbäcker-Stil. Das Hotel wurde inzwischen abgerissen, aber durch einen sehr ähnlichen Neubau ersetzt, das Rathaus Mitte. Dadurch ist die Einheit des Ensembles noch heute erfahrbar – ein leider sehr seltener, pfleglicher Umgang mit dem gebauten DDR-Erbe in Berlin.

zur person rbb Knut Elstermann ... ... alias "Kino King Knut", Jahrgang 1960, wuchs im Prenzlauer Berg auf, eine halbe Stunde Fußweg entfernt vom Kino International. Der Filmkritiker, Autor, Moderator und Regisseur arbeitet für den rbb und andere Medien. Seit 1997 läuft samstags bei Radioeins seine Sendung "12 Uhr mittags – Das Filmmagazin".

Ein Filmpalast, der durch Eleganz besticht

Das "International“ war damals ein multifunktionaler Bau. Im Jugendklub gab es Konzerte, Disco, Lesungen und Diskussionen. Durch einen Seiteneingang gelangte man zur Bertolt-Brecht-Bibliothek, wo auch ich mir Kinderbücher auslieh. Seinen Glanz erhielt dieses DDR-Premierenkino durch die Schönheit seiner geschlossenen architektonischen Gestaltung: Jedes Detail, die Türen und Griffe, die am Bauhaus orientierten Tische und Sessel im Foyer, die edlen Holzvertäfelungen waren aufeinander abgestimmt. Architekt Josef Kaiser, von dem auch das ehemalige Kino "Kosmos" und das abgerissene DDR-Außenministerium stammen, schuf hier sein Meisterwerk: einen Filmpalast, der nicht durch Prunk und Protz besticht, sondern durch Eleganz. Die riesigen Fenster im Foyer lassen die Stadtlandschaft vor dem Kino selbst wie eine filmische Inszenierung erscheinen. Auch dieses Zusammenspiel von Innen und Außen, diese Transparenz des Hauses gehören zu den einmaligen, schöpferischen Leistungen Kaisers. Die Wellen der Decke im Saal leiten die Aufmerksamkeit zur Leinwand, vor der bei besonderen Anlässen ein heller Vorhang mit glitzernden Streifen hing, den es noch heute gibt. Bei den Sonntagsmatinees liefen so herrliche Kostümschinken wie "Der Untergang der Römischen Reiches" oder "El Cid". Ich liebte als junger Kinofan das einstimmende Lichtspiel auf diesem Vorhang. Große Scheinwerfer-Kreise in wechselnden Farben, schlicht, aber wirkungsvoll.

Filme und Frisörwettbewerbe

Nach drei Jahren Bauzeit war das "International" am 15. November 1963 eröffnet worden. Es wurde bald zu einem der beliebtesten Kinos der Stadt, auch Ort von Bällen und Veranstaltungen aller Art wie Frisörwettbewerben oder Modeschauen. Festliche Premieren fanden hier statt und im regulären Programm sah ich neben Filmen der DEFA und Produktionen aus den sozialistischen Ländern auch große internationale Hits wie "Cabaret" oder "Jenseits von Afrika". Heute wechselt das Kinoprogramm am Donnerstag, in der DDR war es am Freitag. Nach der Schule wollte ich freitags immer dabei sein, wenn das neue Kinoplakat in mehreren großen Teilen an Seilen zur Fassade des "International" emporgezogen und in den Rahmen eingefügt wurde. Dieses Schauspiel bietet sich auch heute, denn glücklicherweise pflegt das "International" als eines der wenigen deutschen Kinos noch diese schöne, alte Tradition des handgemalten Filmtransparents.

Mauerfall und die Premiere von "Coming Out"

Das "International", diese Ikone der Kinoarchitektur, hat selbst Filmgeschichte geschrieben. Am 9. November 1989 hatte hier der erste Schwulen-Film der DEFA, "Coming Out" von Heiner Carow, seine Premiere. Als die Gäste aus dem Kino kamen, war die Mauer gefallen und die Welt plötzlich eine andere geworden. Alle fünf Jahre feiern wir im "International" dieses historische Datum. Die Darsteller und Darstellerinnen wie Matthias Freihof, Dirk Kummer und Dagmar Manzel versuchen immer, dabei zu sein. Für mich als Moderator ist es besonders bewegend, viele der Premierengäste von damals begrüßen zu dürfen. Manche besitzen noch die Eintrittskarten und Programmhefte und berichten, wie aufgewühlt sie damals waren, wie sehr sie der Film ermutigt und die queere Bewegung in der untergehenden DDR bestärkt hat. Auch diese Tradition wird im "International" bis heute gepflegt mit der fest etablierten Filmreihe "Mongay", die es bereits seit 25 Jahren gibt.

"Spur der Steine" und eine denkwürdige Begegnung

Nur wenige Wochen nach der legendären Premiere von "Coming Out" wurde das "International" wieder zum Symbolort eines tiefen Wandels. Am 23. November 1989 erlebte hier Frank Beyers seit 1966 verbotener Film "Spur der Steine" seine Wiederaufführung – mit dem merkwürdigen Zusammentreffen des damaligen SED-Chefs Egon Krenz und des in den Westen ausgereisten Hauptdarstellers Manfred Krug. Später konnte ich im Foyer des "International" zum ersten Mal den großen DEFA-Regisseur Frank Beyer interviewen. Auch nach so vielen Jahren spürte ich seinen Schmerz darüber, dass sein mutiger, aufrichtiger und kraftvoller Film in der DDR um seine Wirkung gebracht worden war.

60 Jahre Kino International

Bild: dpa/akg-images/Werner Hoffmann In den 1950er Jahren entstehen auf dem ersten Bauabschnitt der Stalinallee, die später in Karl-Marx-Allee umbenannt wird, hauptsächlich Wohngebäude.

Bild: Picture Alliance/Caro/Sorge Auf der Prachtstraße der DDR sollen allerdings auch Kultur und Geselligkeit einziehen. So werden nach Entwürfen der Stadtplaner Josef Kaiser, Edmund Collein und Werner Dutschke das Café Moskau, das Hotel Berolina, die Mokka-Milch-und-Eisbar und das Kino International realisiert.



Bild: Imago Images/Marco Bertram Das am 15. November 1963 eröffnete Kino entwickelt sich zum Premierenkino der DDR. Zahlreiche DEFA-Produktionen wie "Solo Sunny", den über 100.000 Zuschauende sehen, und einige ausgewählte westliche Filme wie "Dirty Dancing" oder "Cabaret" feiern hier Premiere.

Bild: Imago Images/Dieter Bauer Es ist praktisch unmöglich, Premierenkarten zu bekommen - zumindest für nicht linientreue DDR-Bürger:innen.

Bild: dpa/Caro/Eckelt Die DDR-Staatsführung dagegen ist regelmäßig Gast und sitzt in einer Stuhlreihe mit extra viel Beinfreiheit.

Bild: dpa-Bildfunk/Jens Kalaene Anschließend treffen sich die Genossen im Repräsentationsraum, der fensterlosen "Honecker-Lounge".

Bild: Picture Alliance/akg-images Konzipiert wurde das Kino International allerdings bereits Jahre bevor Honecker Erster und dann Generalsekretär des ZK der SED wurde. Die Architekten Josef Kaiser und Heinz Aust konstruierten einen dreigeschossigen Stahlbetonskelettbau, der mit hellem Sandstein verkleidet wurde. Das Obergeschoss mit dem Kinosaal ragt neun Meter über dem Untergeschoss hervor. Eine große Glasfläche ziert die Front.

Bild: Picture Alliance/Caro/Eckelt Die drei Seitenflächen dagegen sind fensterlos. Sie sind mit dem Betonrrelief "Aus dem Leben heutiger Menschen" verziert.

Bild: Picture Alliance/Karl-Heinz Spremberg Das Relief nach Entwürfen von Waldemar Grzimek, Hubert Schiefelbein und Karl-Heinz Schamal zeigt sozialistische Motive.

Bild: dpa-Zentralbild/Hubert Link Am 9. November 1989 - am Abend, an dem die Mauer fiel – wird Heiner Carows "Coming Out" gezeigt.

Bild: United Archives / kpa Publicity Eine Sensation, denn nie zuvor war in der DDR ein Kinofilm über Homosexualität gezeigt worden.



Bild: Zentralbild/Jens Kalaene Noch vor der offiziellen Auflösung der DDR 1990, wird dem Kino International die Ehre zuteil, zur festen Berlinale-Spielstätte zu werden. 1992 übernimmt die Yorck Kinogruppe das Haus von der Bezirksfilmdirektion.



Bild: dpa-Zentralbild/Jens Kalaene Vor der Spielstätte werden später begeisterte Berlinale-Fans campieren, um an Karten zu kommen.



Bild: Yorck Kinogruppe Ein Hingucker sind die großformatigen Plakate. Sie werden sowohl für das Kinoprogramm als auch die Berlinale seit vielen Jahren von Götz Valien, einem der letzten Kinoplakatmaler, von Hand gemalt.



Bild: dpa/akg-images/Elke Landgraff Das Kino International steht als Zeugnis der architektonischen Moderne unter Denkmalschutz. Mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wird 2018-2019 die Fasssade saniert. Ab April 2024 schließt das Kino für 15 Monate und soll denkmalgerecht generalsaniert werden.

Kinoleben mit Respekt vor der Geschichte

Der Wert des "International" wurde schon früh erkannt. Bereits 1990 kam das Kino auf die Denkmalschutz-Liste, was seinen Erhalt dauerhaft sicherte. Der Yorck-Gruppe, die das Traditionshaus 1992 übernahm, gelingt es seither, ein lebendiges Kinoleben mit Respekt vor der großen Geschichte zu verbinden. Das war und ist mit einem Ein-Saal-Kino im Zeitalter der Multiplexe keine leichte Herausforderung. Sicher nicht zufällig waren es Filme über die DDR wie "Das Leben der Anderen" und "Good Bye, Lenin!", die hier zu den großen Kinoerfolgen der Nachwende-Zeit wurden. Nach der Berlinale 2024 werden wir allerdings lange ohne das "International" auskommen müssen. Eine umfangreiche Sanierung steht an, bei der unter anderem das Dach und das Parkett im Foyer erneuert werden und die veraltete technische Infrastruktur wie Heizung und Belüftung ersetzt wird. Diese Arbeiten sollen mindestens zwei Jahre dauern und sind mit dem Denkmalschutz genau abgestimmt. Alle sichtbaren Oberflächen, vor allem die warmen Farben der Holzvertäfelungen, die lichten Töne des Eingangsbereichs und der Treppenhäuser, sollen behutsam restauriert werden. Danach kann das "International" weiterhin als eine wunderbar gebaute, freundliche Einladung zum Filme schauen im Herzen der Stadt stehen.

