Sven L. Berlin Mittwoch, 01.11.2023 | 17:49 Uhr

" sehr interessant und sehenswert "



Interessant sicher aber auch sehenswert ?? Ich interessiere mich auch sehr für Geschichte und alte Ausgrabungen aber soweit ich das bisher einschätzen kann ist dort bisher noch nicht so viel zu sehen was man " anfassen " und richtig begreifen kann . Da gibt es in Deutschland andere Beispiele wo das meiner Meinung nach etwas mehr gelungen ist u.a. bei den Keltenfunden am Glauberg in Hessen , an einigen Stellen des römischen Limes , dem Besuchszentrum der Himmelsscheibe von Nebra oder auch dem jüdischen Goldschatz von Erfurt .