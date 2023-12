Am Brandenburger Tor in Berlin wird am Mittwoch der Chanukka-Leuchter aufgestellt. Der etwa zehn Meter hohe, achtarmige Leuchter mit dem Davidstern und den neun Kugelleuchten wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Pariser Platz stehen.

Am Donnerstag entzündet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit einem Rabbiner in einer feierlichen Zeremonie das erste Licht. Täglich folgt dann kurz nach Einbruch der Dunkelheit eine weitere Leuchte.

Das Chanukka-Fest ist einer der wichtigsten jüdischen Feiertage. Es beginnt in

diesem Jahr am 7. Dezember und dauert acht Tage.