Die Schauspielerin Elisabeth Trissenaar ist tot. Sie starb am Sonntagabend im Alter von 79 Jahren in der Berliner Charité, wie der Anwalt ihrer Familie am Montag bekannt gab.

Die 1944 in Wien geborene Trissenaar lernte schon während ihrer Schauspiel-Ausbildung am Wiener Max Reinhardt Seminar ihren späteren Ehemann, den Regisseur Hans Neuenfels kennen. Erste Theaterarbeiten führten Trissenaar und Neuenfels nach Krefeld. Sie spielte unter anderem am Schauspiel Frankfurt, dem Wiener Burgtheater, am Schauspielhaus Zürich und am Schauspiel Köln. In Berlin arbeitete sie mit Neuenfels von 1985 bis 1990 an der Volksbühne, von 2001 an spielte sie am Deutschen Theater. Bei den Salzburger Festspielen war Trissenaar mehrfach die Buhlschaft im "Jedermann".