Man habe im Team und im Publikum der Berlinale gespürt, wie schwer es falle, als weltoffenes, demokratisches Festival aktiv Politiker der AfD einzuladen, so Rissenbeek. Das explizite Einladen sei eine andere Geste als die AfD bei Filmvorführungen einfach zuzulassen, so die 68-Jährige. Dies sei weiterhin möglich.

Ähnlich äußerte sich Michael Schäfer, Beirat im Vorstand des Bundesverbands Regie, der einen offenen Brief von 200 Filmschaffenden unterzeichnet hatte. Die AfD habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie "ein antidemokratisches Verhalten an den Tag legt und zwar in einem Maße, wie es jetzt auch vom Verfassungsschutz teilweise überwacht", sagte Schäfer am Samstagmorgen im rbb24 Inforadio. Damit sei es "nicht mehr akzeptabel, Vertreter:innen solcher Parteien oder dieser Partei auf öffentlichen Veranstaltungen zu haben".

Die AfD sei zuletzt auch durch Anfeindungen von Filmschaffenden und Vorwürfe gegenüber Kultur- oder Medieneinrichtungen aufgefallen. So werde gefordert, "das Regelungen über Diversität zurückgenommen werden sollen und dass der Rundfunk und des Fernsehen schon eine gewisse Gleichschaltung erfahren sollen".



Die AfD sei zwar als demokratisch gewählte Partei im Senat und anderen Parlamenten vertreten, sagte Schneider. "Als solche ist es politische Gepflogenheit, sie wie jede andere Partei zu solchen Veranstaltungen einzuladen." Dennoch müsse seiner Ansicht nach die Einladungspraxis überdacht werden.

Natürlich müssten in einer Demokratie Parteien und Vertreter von Parteien gleich behandelt werden. "Auf der anderen Seite: Wie wie geht man mit Menschen um, die diese Partei vertreten, die offen und nachweislich eben antidemokratisch handelt und dieses System, in dem sie sich im Moment noch bewegt und von dem sie auch profitiert, zerstören will oder zumindest in großen Teilen abschaffen will?"