Eingeladen waren unter anderem die Landesvorsitzende der Berliner AfD Kristin Brinker, die wegen eines Treffens in die Schlagzeilen geriet, an dem auch der ehemalige Sprecher der österreichischen Identitären Bewegung und als Rechtsextremer bekannte Martin Sellner teilnahm. Auch Ronald Gläser, Parlamentarischer Geschäftsführer der Berliner AfD, war zu der Gala eingeladen.



Die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprächen, heißt es in der Mitteilung des Festivals nun. In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen, wolle die Berlinale nun eine klare Position beziehen. DMehrere Menschen hatten eine Rücknahme von Einladungen an die AfD gefordert. Unter anderem hatten rund 200 Filmschaffende in einem offenen Brief die Einladungen kritisiert. Zunächst hatte die Festivalleitung die Einladungen noch verteidigt.

Noch am Montag hatten sowohl eine Senatssprecherin als auch das Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) die Einladungen als übliche Praxis verteidigt. "Für die Eröffnung der auch mit erheblichen Bundesmitteln ermöglichten Berlinale wurden auf unseren Vorschlag hin auch die Mitglieder des fachpolitisch zuständigen Kulturausschusses des Deutschen Bundestages eingeladen", hatte ein Sprecher Roths erklärt.