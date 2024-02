Die Sanierung der Hotelflächen und des Besucherempfangs im Potsdamer Schloss Cecilienhof soll im Herbst dieses Jahres beginnen. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Mittwoch mit.

Voraussichtlich ab dem 1. November 2024 und bis zum Herbst 2027 seien dann keine Museumsbesuche mehr möglich. Die Umgebung im Neuen Garten bleibe aber zugänglich.

In Schloss Cecilienhof in Potsdam sollen nach rund dreijähriger Sanierung wieder Hotelgäste übernachten können. Auch ein Betreiber des Hotels, das vor Jahren geschlossen wurde, soll nun feststehen: das Unternehmen Arcona Hotels & Resorts, das in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. "Wir sehen vor, dass wir trotz des aktuellen Insolvenzverfahrens für einen Teil unserer Gruppe das Schloss Cecilienhof ab 2027 betreiben werden", teilte eine Sprecherin des Unternehmens in Rostock am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.