Die Sehnsuchtsbilder des deutschen Malerstars ziehen Menschen weltweit in die Museen. Dabei berühren die Ikonen der "Unendlichen Landschaften" in der Alten Nationalgalerie nicht nur die Seele des Publikums, sondern wirken politisch bis in die Gegenwart hinein. Von Julia Sie-Yong Fischer

Die Begeisterung und der Hype um die Naturansichten des bekanntesten deutschen Romantikmalers scheint jedenfalls nicht abzuebben. Zum 250. Jahrestag seines Geburtstags fndet nun endlich die seit 2017 geplante Werkschau mit über 120 Gemälden und Grafiken in der Alten Nationalgalerie in Berlin statt - der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem Werkprozess und der Bildentwicklung.

Wer kennt sie nicht, die atmosphärischen Szenenbilder Caspar David Friedrichs (1774-1840), in denen Menschen von hinten vor atemberaubender Landschaft gezeigt werden? Bis in die heutige Zeit wirkt seine Ikonographie hinein, selbst auf Instagram zitieren private Urlaubsbilder vor Sonnenuntergängen Friedrichs Bildsprache.

Das Gemälde "Mönch am Meer" ist kunsthistorisch wegweisend, da es durch die starke Vereinfachung der großen Farbflächen die Abstraktion zeitlich vorwegnimmt. "Als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären", so schildert 1810 Friedrichs Zeitgenosse Heinrich von Kleist die Effekte der für ihn schwer erfassbaren, ausufernden Landschaftsabbildung. Aber auch für heutige Sehverhältnisse ist dss Gemälde durch seine Reduktion und Farbgebung eine durchaus komplexe und zeitlose Malerei.

Dass dieses Bild von Friedrich ursprünglich anders geplant war, zeigen die neueren Erkenntnisse des Restaurierungsteams am Haus: In der Vorskizze waren Segelschiffe angelegt, die Friedrich in einem letzten Schritt übermalte. Weitere Einblicke in seinen künstlerischen Prozess geben außerdem die zahlreichen in der Natur gefertigten, akribischen Holzschnitte und Skizzen, geliehen vom Kooperationspartner, dem Kupferstichkabinett Berlin.

Erstaunlich farblos leicht und fast comic-haft erscheinen sie im Vergleich zu den Ölbildern. An den Meisterwerken arbeitete der Künstler nur in seinem Atelier, dabei rekonstruierte er sie anhand seiner Erinnerung und seiner Aufzeichnungen aus der freien Natur.

Die Ausstellung gibt viel Aufschluss darüber, wie er mit seinen wichtigen Bildmotiven wie etwa Küste und Gebirge umging, welche Farben und Pauszeichnungen er einsetzte, aber auch wie andere ihn kopierten oder porträtierten.