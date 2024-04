Neues Museum in Berlin

Sie fasziniert seit 100 Jahren die Museumsbesucher: Die Büste der Königin Nofretete ist heute der Star der Ägyptischen Sammlung in Berlin. Bei der ersten Ausstellung der Ausgrabungsstücke war sie allerdings noch eines von vielen Objekten.

Die Büste der Nofretete wurde vor genau 100 Jahren erstmals in Berlin öffentlich ausgestellt. In der am 1. April 1924 eröffneten Dauerausstellung nahm die Büste allerdings noch nicht die herausragende Stellung ein, die ihr heute im Ägyptischen Museum zuteilwird.

Zwar wurde das Neue Museum für die neue Ausstellung der Ägyptischen Sammlung umgebaut, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) erklärte. Doch die um 1340 vor Christus gefertigte Büste war damals nur eines unter vielen Fundstücken. Die Presse habe 1924 vor allem den Umbau des neuen Museums gelobt, so die SPK.