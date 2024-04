Wie das Theater am Donnerstag mitteilte, musste der Spielbetrieb aufgrund der Wasserschäden eingeschränkt werden. Im Großen Haus werden demnach in den nächsten Wochen Produktionen gezeigt, die einen geringen technischen Aufwand benötigen. Dafür würden Scheinwerfer und Tonequipment angemietet.

Zu den Vorstellungen, die trotz des Schadens gezeigt werden können, zählen zwei Lesungen mit Katharina Thalbach, die Uraufführung des Stücks "RCE" von Sibylle Berg und "Die Blechtrommel". Produktionen mit Drehscheibe oder komplizierten Aufbauten könnten wegen der Schäden an der Bühne derzeit nicht gezeigt werden, so das Theater.



Das Berliner Ensemble rechnet damit, dass die Reparaturarbeiten noch bis zum Beginn der nächsten Spielzeit im Spätsommer dauern werden.



Während einer Vorstellungspause war am vergangenen Freitag die Sprinkleranlage im Bühnenraum des Großen Hauses am BE ausgelöst worden. 15.000 Liter Wasser ergossen sich über die Vorhänge sowie die Bühne und liefen in die Unterbühne.