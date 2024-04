Mit Blick auf das Thema des Pavillons - "Thresholds" (Deutsch: "Schwellen") - erinnerte die für Kultur zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul (Grüne), daran, dass Kunst und Kultur in Zeiten von Krieg und Konflikten auf der Welt zum Überschreiten von Schwellen und Grenzen anregen können. Sie erwähnte die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.

Mit Arbeiten der israelischen Künstlerin Yael Bartana und des Berliner Theaterregisseurs Ersan Mondtag ist am Donnerstag der deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig eröffnet worden.

Unter dem Titel "Thresholds" will der deutsche Beitrag den Umgang mit Schwellen, Stufen und Grenzen suchen. Ausgehend von der Gegenwart als Übergang, in dem sich Vergangenheit und Zukunft überlagern, befassen sich die Beiträge auch mit dem Motiv der Schwelle als Ort zwischen Zugehörigkeiten und Gemeinschaften.

Die 60. Kunstbiennale öffnet ihre Tore in der norditalienischen Lagunenstadt von diesem Samstag an bis zum 24. November. Bereits seit Dienstag kann ein Fachpublikum die Beiträge des Kunstereignisses in den Giardini, dem Arsenale und an weiteren Orten besichtigen. Sie gilt neben der Documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst.

Nicht erst seit der Debatte um die anti-israelischen Statements bei der Berlinale Preisverleihung, stellt sich die Frage, was da eigentlich los ist in der Kulturszene? Seit dem Massaker der radikal-islamischen Hamas an israelischen Zivilisten und dem darauffolgenden Angriff Israels auf die Hamas im Gazastreifen wird Künstler:innen und Kulturinstitutionen vorgeworfen, dass sie "dröhnend schweigen" würden oder zumindest nicht gut vorbereitet seien auf aggressive Protestaktionen von pro-palästinensischen Aktivisten. Was ist da schiefgelaufen?

Im Pavillon zeigt Bartana in verschiedenen Räumen eine postapokalyptische Science-Fiction-Arbeit mit Videoanimationen. Mit dieser prangert sie die gegenwärtige Realität der Erde am Rande der ökologischen und politischen Zerstörung an. Ein Raumschiff mit dem Namen "Light to the Nations" (zu Deutsch: "Licht unter den Völkern", benannt nach einer Passage aus der Bibel) soll mehrere Generationen von Menschen zu unbekannten Galaxien im Weltall bringen. Diese Reise soll der kollektiven Heilung und Erlösung dienen, wie die Künstlerin ihr Werk erklärt.

Mondtag beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Migration und kollektivem Gedächtnis. Vor dem Pavillon ist etwa ein großer Haufen anatolischer Erde zu sehen. Als Enkel eines Gastarbeiters aus der Türkei, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist, erzählt er dabei die Geschichte seines Großvaters. Im Hauptraum des Pavillons steht ein brutalistischer Turm, in dem sich auf drei Etagen eine Installation aus Arbeits- und Wohnräumen befindet. Gemeinsam mit Performern wird eine Biografie aus Arbeitswelt, Fabrik, Wohnraum und öffentlichem Raum gezeigt.