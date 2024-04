Rund 60 Konzerte, Tanz- und Theateraufführungen und weitere Veranstaltungen sollen vom 24. August bis zum 14. September unter der Überschrift "Anderselbst" stattfinden. Die Veranstaltungsorte wechseln dabei und befinden sich in der gesamten Lausitz, sowohl in Brandenburg, als auch in Sachsen.

Das Programm für das Lausitz Festival 2024 steht fest. Am Montag sind Details zu der Veranstaltungsreihe bekannt gegeben worden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Strukturwandel in der Lausitz nach Ende der Braunkohle kulturell zu begleiten.

Außerdem wird der 100. Todestag von Franz Kafka eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wird "Ein Bericht für die Akademie" in Weißwasser inszeniert.

Den Auftakt am 24. August soll die Open Air-Veranstaltung "Freude schöner Lausitzfunken" darstellen, bei der in Görlitz mehrere Chöre die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven vortragen sollen. Einen Tag später soll in Weißwasser das Shakespeare-Stück "Othello/Die Fremden" aufgeführt werden. Spielort ist hier eine ehemalige Glasfabrik.

Am Lausitz Festival gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik. Auch der Kulturausschuss des Brandenburger Landtages hatte sich mit dieser Kritik bereits beschäftigt.

Die Kritiker, wie der ehemalige Mitveranstalter des Cottbuser Filmfestivals, Jörg Ackermann, erklärten, dass das Lausitz Festival kein Konzept und keinen roten Faden hätte und es in keiner Beziehung zur Region und den Kulturschaffenden in der Lausitz stehe. Zudem wurde das Festival wiederholt als "Ufo" bezeichnet, dass gewissermaßen in der Lausitz landet und nach einigen Wochen wieder abhebt, ohne etwas in der Region zu hinterlassen. "Die Künstler fahren wieder weg und nichts bleibt. Es ist nichts Nachhaltiges aufgebaut", so Ackermann.

Die Lausitzer Autorin Grit Lemke hatte sich aus diesen Gründen bereits aus dem Beirat des Festivals zurückgezogen [www.mdr.de]. Zudem gab es Kritik an fehlender finanzieller Transparenz. Das Festival wird jährlich mit etwa 4,5 Millionen Euro gefördert. Dabei hatten im vergangenen Jahr lediglich rund 5.000 Menschen das Festival besucht. Kulturschaffende aus der Lausitz hatten deshalb einen offenen Brief verfasst und eine Initiative für ein "echtes" Lausitz Festival gestartet. Sie stellten damit nicht das Festival an sich in Frage, nur dessen Umsetzung.