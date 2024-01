Wussten Sie, dass die Reißzwecke eine Innovation aus Brandenburg ist ­– oder die Thermoskanne? Brandenburgerinnen und Brandenburger prägen die Welt. Und gleichzeitig hinterlässt die Welt Spuren in Brandenburg. Viele Schlösser und Gärten sind nach französischem Vorbild gestaltet. Bis in die Dreißigerjahre hatten der größte Kinderwagenhersteller und eine der bedeutendsten Fahrradfabriken in Europa ihren Sitz in Brandenburg an der Havel. Man setzte auf englische Expertise, um Produkte bis nach China oder Australien zu exportieren. Die Stadt Forst in der Lausitz wurde mittels schlesischer und niederländischer Fachkräfte vor über 100 Jahren zum "deutschen Manchester". Heute stellt Elon Musk seine Teslas in Grünheide her. Entwicklungen, die immer auch soziale und kulturelle Veränderungen mit sich bringen, die allerdings nicht bei allen Begeisterung hervorrufen.

So sei das Kulturland Brandenburg auf die Idee zum aktuellen Motto "Welten verbinden" gekommen, erzählt der Leiter des Netzwerks, Christian Müller-Lorenz. "Wie können wir Brandenburg – was nicht unbedingt ganz so offensichtlich ist – auch als ein Land und als einen Raum sehen, der mit der Welt verbunden ist? Brandenburg ist seit jeher ein Land, das durch Migration geprägt ist und gleichzeitig ein Land, das durch Innovationen geprägt war und ist und worauf es stolz sein kann." Mit Kunst- und Kulturprojekten will sich das Land als vernetzter Kulturstandort präsentieren.