Der Karikaturist und Bühnenautor Rainer Hachfeld ist tot. Er verstarb am Montag an einem Herzinfarkt im Alter von 85 Jahren in Berlin. Dies teilte das Berliner Grips-Theater mit Berufung auf Hachfelds Bruder, Grips-Gründer Volker Ludwig, am Dienstagnachmittag mit.



Rainer Hachfeld wurde 1939 als zweiter von drei Söhnen des Kabarett-Autors Dr. Eckart Hachfeld in Ludwigshafen geboren. Er studierte an der Meisterschule für das Kunsthandwerk in Berlin Zeichentrickfilm und Bühnenbild, war Bühnenbildner vom "Reichskabarett" und schrieb 1969 mit Volker Ludwig das erste Grips-Stück "Stokkerlok und Milipilli", das wie sein Kinderstück "Mugnog-Kinder" bald ein Welterfolg wurde.

Neben neun Kinderstücken schrieb Hachfeld das Jugendstück "Eins auf die Fresse", das über 20 Jahre lang ein Dauerbrenner auf dem Grips-Spielplan war.