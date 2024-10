Manfred-Krug-Archiv in Berlin feierlich eröffnet

Ein Archiv des Schauspielers und Musikers Manfred Krug (1937-2016) hat die Akademie der Künste am Dienstagabend in Anwesenheit von Familie und Wegbegleitern Krugs eröffnet. Bei der feierlichen Veranstaltung lasen Krugs Kinder Stephanie und Daniel aus Briefen ihres Vaters.

Als Schauspieler, Sänger und Autor machte sich Manfred Krug einen Namen in Ost- wie Westdeutschland. Die Berliner Akademie der Künste erinnert an den 2016 verstorbenen Krug nun mit der Eröffnung eines Archivs.

Krug war sowohl im Osten als auch im Westen ein Star. Das Archiv mit Fotos zu seinen Filmen und Auftritten, Manuskripten seiner Bücher, Briefe und Tagebücher gibt nun Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers.

Er galt der Akademie der Künste zufolge als einer der wenigen großen Stars in der DDR. Als Schauspieler, Jazzsänger oder Entertainer begeisterte er ein Millionenpublikum. Seine Filme wie "Auf der Sonnenseite" oder "Spur der Steine" nehmen einen wichtigen Platz in der deutschen Filmgeschichte ein.

Nach seiner Übersiedlung 1977 avancierte er auch in der BRD zum Publikumsliebling, ob als Anwalt in der von seinem Freund Jurek Becker geschriebenen Serie "Liebling Kreuzberg", als Lkw-Fahrer in "Auf Achse" oder als "Tatort"-Kommissar.