Am Landgericht Berlin II startet am Dienstag der Berufungsprozess um die Mietkündigung eines 85-jährigen Reinickendorfers. Im April hatte das Amtsgericht Wedding entschieden, dass "Manne" Moslehner sein Haus verlassen muss.

Im Streit um die Kündigung eines langjährigen Mieters in einer Reinickendorfer Wohnsiedlung beginnt am Dienstag am Landgericht Berlin II der Berufungsprozess. Im April hatte das Amtsgericht Wedding entschieden, dass der Mann sein Haus in Berlin-Reinickendorf verlassen muss, in dem er seit 85 Jahren lebt. Gegen dieses Urteil hatte sein Anwalt Berufung eingelegt.

Der 85-Jährige Manfred "Manne" Moslehner - der rbb hat bereits mehrfach über den Fall berichtet - wohnt seit seiner Geburt 1939 in der Kleinhaussiedlung "Am Steinberg". Die Siedlung war zunächst im Landesbesitz, wurde 2010 aber vom Land an private Eigentümer verkauft. Die neuen Besitzer planten vor wenigen Jahren dann die Sanierung der Häuser, darunter auch Moslehners Wohnung, mit der Folge, dass sich für Moslehner die Miete erhöht hätte. Dies lehnte er aber ab.