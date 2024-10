Die Deiche in Oder-Spree standen zuletzt durch Wassermassen in Oder und Neiße unter enormen Druck. Nun wurde deren Standfestigkeit überprüft. Fazit: 33 Schadstellen wurden entdeckt. Diese sollen bald ausgebessert werden.

Die Deiche entlang der Oder in Oder-Spree haben das Hochwasser im vergangenen Monat gut überstanden. Das ist das Resümee der Deich- und Gewässerschau am Dienstag durch Vertreter des Landesumweltamtes, des Landkreises, des Katastrophenschutzes und der anliegenden Kommunen.

Eine sogenannte 5b-Wetterlage bringt Mitte September heftige Niederschläge nach Österreich, Tschechien und Polen. In der Folge treten Flüsse über die Ufer - und schicken Wassermassen Richtung Norden: Hochwasser-Alarm in Brandenburg.

Noch vor vier Wochen stand das Wasser am Pegelhäuschen in Ratzdorf im Süden des Kreises bei 6,09 Meter kurz unter der Deichkrone. Aktuell ist dort der Wert 2,80 Meter abzulesen. Aus Sicht des Ratzdorfer Ortsvorstehers Burkhard Pöthke habe man in der Krisensituation gut zusammengearbeitet. "Für mich steht fest, dass sehr viel Gutes passiert ist. Und auch das Zusammenspiel hat ganz gut geklappt."

Auch der Zustand des Deiches bei Ratzdorf und entlang der Neuzeller Niederung gibt ihm zufolge wenig Grund zur Sorge. Dort wurden keine Sandsäcke verbaut und auch Schadstellen durch Biber gab es nicht. Zum Vergleich: Beim Oderhochwasser 2010 wurden insgesamt 53 Biber-Bauten gezählt. Doch dieses Mal habe man rechtzeitig mit der Entnahme der Tiere begonnen, so der Ortsvorsteher: "Hier in unserem Bereich wurde eher geschaut und entnommen. Weiter hinten hat man später angefangen und auch mehr Schäden."

Damit meint Pöthke die Ziltendorfer Niederung nördlich von Eisenhüttenstadt. Dort gebe es insgesamt 17 Biberbauten im Deich, die nun fachgerecht verschlossen werden müssen. Insgesamt seien im Zuge des Hochwassers in Oder-Spree 32 sowie in Frankfurt (Oder) sieben Biber entnommen worden, heißt es von offizieller Seite.

Auch sogenannte Sickerstellen, an denen das Wasser hinter dem Deich von unten nach oben gedrückt wurden, sollen bis zum Jahresende repariert werden. Man wolle für eventuelle Winterhochwasser gut gewappnet sei, hieß es am Dienstag von den Prüfern. Insgesamt 33 Schadstellen wurden den Angaben zufolge festgestellt. Davon 17 durch Wildtiere, zehn durch Wasserquellen und sechs etwa durch Treibholz.

Allerdings gibt es auch Bereiche entlang der Oder, an denen es keine Deiche und keinen Hochwasserschutz gibt. Daran wird sich laut Unterer Wasserbehörde des Kreises auch vorerst nichts ändern. So gibt es beispielsweise für die Seestraße in Eisenhüttenstadt keine entsprechenden Pläne. Dort stand das Wasser beim letzten Hochwasser bis an die Häuser. Doch das letzte Wort sei da noch nicht gesprochen, betonte Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer (SPD) am Dienstag. "Natürlich muss man Argumente austauschen, ob für den Bereich Bollwerk und Kiezstraße doch etwas getan werden kann oder muss. Das werden wir gemeinsam mit dem Land und dem Landkreis besprechen."