Rotes Kreuz baut Bevölkerungsschutzzentrum in Luckenwalde

In Luckenwalde entsteht eines der größten Bevölkerungsschutzzentren Deutschlands. Dort werden künftig Vorräte und Ausstattung für nationale und internationale Schadensereignisse gelagert, sagt DRK-Vorstand Christian Reuter.

In Luckenwalde (Teltow-Fläming) baut das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eines der größten und modernsten Bevölkerungsschutzzentren in Deutschland. Am Dienstag legten Vertreter des DRK und der Stadt Luckenwalde den Grundstein für das 34.000 Quadratmeter große Areal.

In dem Zentrum, das 2026 fertiggestellt sein soll, werden unter anderem Hilfsgüter für internationale und nationale Notlagen eingelagert, darunter Hygienesets, Zelte, Gebäudetrockner und Einsatzfahrzeuge. Auch Gesundheitsstationen und Mobile Betreuungsmodule sowie ein Feldkrankenhaus werden vorgehalten.