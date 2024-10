Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Dienstagmorgen bestätigt hat, haben auch in der vergangenen Nacht am Friedrich-Olbricht-Damm drei Autos gebrannt. Ein Passant, der gegen 21.45 Uhr am Friedrich-Olbricht-Damm unterwegs war, stellte ein am Fahrbahnrand parkendes und brennendes Auto fest, dessen Flammen im weiteren Verlauf auf ein weiteres Fahrzeug übergriffen.

Ein Brandkommisariat des Landeskriminalamts hat die Ermmittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Auch solle geprüft werden, ob und inwiefern der Brand von Dienstagnacht in Zusammenhang zu den Taten von Juni und September steht.