Berliner Linke will Antisemitismus-Streit aufarbeiten

Die Linke in Berlin will nach dem Eklat auf ihrem Landesparteitag und dem internen Antisemitismus-Streit einen Aufarbeitungsprozess starten. Die beiden Landesvorsitzenden Maximilian Schirmer und Franziska Brychcy kündigten ein Maßnahmenpaket und einen Dialog mit jüdischen Gemeinden und von Rassismus betroffenen Communities an.

"Als Linke stehen wir gemeinsam und entschieden gegen jede Form von Antisemitismus. Wir stehen für eine Politik, die Menschen jüdischen Glaubens schützt", erklärten Brychcy und Schirmer nach einer Sondersitzung des Landesvorstands. Beide sprachen von einer " klare Grenze", die dieser Beschluss markiere.

Der Landesvorstand hat am Abend eine Resolution verabschiedet, die nach Angaben von Teilnehmern bei einer Enthaltung angenommen wurde. Darin heißt es wörtlich: "Unsere Solidarität endet aber dort, wo das Massaker des 7. Oktober als Akt des Widerstandes gefeiert wird oder die Kriegsverbrechen der israelischen Armee bejubelt werden."