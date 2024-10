In Berlin ist am Montag ein europaweit gesuchter Linksextremist festgenommen worden. Das hat eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigt. Noch heute soll entschieden werden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Der Mann stammt gebürtig aus Königs Wusterhausen und wurde seit mehr als einem Jahr per Haftbefehl gesucht. Am Dienstagnachmittag durchsuchte die Polizei außerdem eine Wohnung in der Nähe des Kottbusser Tors in Berlin-Kreuzberg. Die Durchsuchung steht nach rbb-Informationen im Zusammenhang mit der Festnahme am Montag.

Thomas J. soll Teil des Netzwerkes rund um die Leipziger Studentin Lina E. sein. Sie war im Mai 2023 vom Oberlandesgericht Dresden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Urkundenfälschung, Diebstahl und Nötigung zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.