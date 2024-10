"Die Nachfolge ist in Brandenburg ein großes Problem, auch in der Lausitz speziell", sagte Bernd Hahn dem rbb, der bei der IHK Cottbus unter anderem für die Betriebsberatung zuständig ist. Jeder zweite Unternehmer sei über 55 Jahre alt und suche in den nächsten drei bis fünf Jahren einen Nachfolger. In Summe sind das im Land Brandenburg laut HWK 90.000 Unternehmen. Die Suche ist vor allem dann schwierig, wenn keine Familienmitglieder zur Übernahme bereit sind.



Wer sich auf der Internetseite registriert, wählt zunächst, ob er ein Unternehmen übernehmen oder übergeben will. "Die Unternehmen geben ein, was sie sich an Nachfolger wünschen, wer sie selbst sind, wie sie aufgestellt sind", so Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Cottbus, Manja Bonin. Potenzielle Nachfolger geben an, woran sie interessiert sind, was sie bieten und welche Eigenschaften sie haben "Das Portal schaut, wo die größten Übereinstimmungen sind und matcht dann", so Bonin.