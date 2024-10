Am Cottbuser Verwaltungsgericht hätte am Dienstag über einen brandenburgweit einmaligen Fall verhandelt werden sollen: Eine Gemeinde will aus einem Amt austreten. Konkret haben die Stadtverordneten von Golßen (Dahme-Spreewald) im vergangenen Jahr beschlossen, aus finanziellen Gründen das Amt Unterspreewald verlassen zu wollen.

Der lang geplante Verhandlungstermin am Cottbuser Verwaltungsgericht ist allerdings durch die Beteiligten zurückgezogen worden. Bürgermeisterin Andrea Schulz (parteilos) hat dem rbb zur Begründung gesagt, dass man "erstmal den Weg des Gespräches" suchen wolle, um ohne Gerichtsverfahren einen Weg für alle amtsangehörigen Gemeinden zu finden. Man wolle gemeinsam Vorschläge erarbeiten, die dem Innenministerium dann zur Genehmigung vorgelegt werden sollen.