Hessen hat momentan den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte dazu: "Im Selbstverständnis und im Leben von Finsterwalde hat Gesang eine Bedeutung wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Nicht von ungefähr gründete sich 1990 der Brandenburgische Chorverband in Finsterwalde; und die Anzahl sangesfreudiger Menschen ist in Elbe-Elster so hoch wie in keinem anderen Landkreis in Brandenburg."



Den Titel "immaterielles Kulturerbe" erhalten dieses Jahr:

Berliner Technokultur

Bergsteigen in Sachsen

Schwälmer Weißstickerei aus Hessen

Finsterwalder Sangestradition in Brandenburg

Kirchseeoner Perchtenlauf in Bayern

Viez (Weinbereitung aus Äpfeln, Birnen oder Quitten) im moselfränkischen Raum