"Berliner CDU glaubt weiter an Magnetschwebebahn"

Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 22.10.2024 | 17:01 Uhr

Es scheint allein der Rausch an Bildern zu sein, was zur Magnetschwebebahn führen soll. Auf dem einen inszenierten Bild in in Höhe des Hauptbahnhofs in Nordwest-Südost-Richtung positioniert, auf einem anderen nahezu parallel zu einer inexistenten, unterirdischen Fernbahntrasse in Ost-West-Richtung.



Kinder im Alter von 10, 12 Jahren zeichnen so etwas, Friedrich II. zu seinen Zeiten und mit seiner Ästhetik auch, doch schon der zwar antidemokratische, doch bodenständigere König FW IV zeichnete Bauskizzen, nach denen tatsächlich hätte gebaut werden können.



Die mit der Visualisierung beauftragten Büros können sich aussuchen, wem sie mit ihrem irreal Phantastischen nacheifern wollen. ;-