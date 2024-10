Aktivisten besetzen erneut Bagger an der Tesla-Fabrik

Tesla-Gegner haben am Dienstagmorgen zwei Bagger in unmittelbarer Nähe zur Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) besetzt. Das bestätigen Reporter des rbb. Insgesamt seien vier Menschen auf den Maschinen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten planen nun, mit der Höhenrettung die Aktivisten von den Baggern zu holen. Diese werden nach Angaben der Polizei für Arbeiten im Wald an der Tesla-Fabrik genutzt. Aktuell werden dort vorbereitende Baumaßnahmen umgesetzt.