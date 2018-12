rbb24 / Schneider Video: rbb|24 | 24.12.2018 | Sebastian Schneider | Bild: rbb24 / Schneider

Ehemaliges Obdachlosenasyl Wiesenburg im Wedding - Das beste Armenhaus der Stadt

Vor gut 100 Jahren hatten es Obdachlose in Berlin besser als heute. In Unterkünften wie der "Wiesenburg" waren sie willkommen und konnten sich von ihrem täglichen Überlebenskampf erholen - zu verdanken war das dem Einsatz jüdischer Unternehmer. Von Sebastian Schneider

Diese Stadt wächst jeden Tag, schneller als jede andere im Land: Längst leben mehr Zugezogene hier als gebürtige Berliner. Alle wollen sie in die Metropole an der Spree, aber der Platz reicht nicht: Grundstücksspekulanten und schleppender Wohnungsbau haben die Mieten in die Höhe getrieben. Viele Bewohner werden weiter raus an den Rand verdrängt oder landen gleich auf der Straße. Dazu kommen die Obdachlosen aus Osteuropa. Die Verwaltung hat kein Konzept, wie sie mit dieser Armut umgehen soll. Berlin im Jahr 1896. Oben im Wedding wollen ein paar reiche Bürger zeigen, dass es auch anders geht: Ihr "Asyl-Verein für Obdachlose" baut eine moderne Unterkunft, die größte der ganzen Stadt. Ein wuchtiger, rotgeklinkerter Gebäudekomplex an der Wiesenstraße, auf 13.000 Quadratmetern zwischen Bahngleisen und Panke. Er hat sogar eine eigene Stromversorgung. Die Polizei darf nicht aufs Gelände, die Gäste bleiben anonym, sie werden in Ruhe gelassen. Wer heute den zugewucherten Haupteingang betrachtet, die hohen Giebel, den Wasserturm, der versteht, warum dieses Haus von Beginn an "Wiesenburg" genannt wird. Es ist ein Rückzugsort.

Tucholsky über die Wiesenburg Und stehst du einmal am Ende und hast keine Bleibe, kein Brot – dann falte zufrieden die Hände, man sorgt für deine Not. Es gibt für solche Zwecke ein Asyl – da findet der Mob ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten blechernen Topp." Kurt Tucholsky, "Asyl für Obdachlose", 1928

Rund 20 Menschen wohnen noch auf dem Gelände

Wilder Wein rankt durch die Fensterbögen, schiefe Birken wachsen von Treppenstufen. Joachim Dumkow ist hier groß geworden, der 51-Jährige wohnt heute im Erdgeschoss des früheren Gesindehauses, als einer von rund 20 Mietern auf dem Gelände. Als Künstler nennt er sich "Joe Wiesenburger". Trifft man ihn zu einem kleinen Rundgang, begegnet man einem großen Mann mit kleinen Brillengläsern, schweren Lederstiefeln und einer herrlich rostigen Erzählerstimme. Dick eingemummelt gegen die Kälte steht Dumkow dort, wo sich früher jeden Nachmittag die Ärmsten Berlins für ein warmes Bett anstellten. Die Schlange reichte 100 Meter lang. "Die Leute sollten vorne von der Straße weg und hier aufs Grundstück, damit sich die Nachbarn nicht beschwerten. Man wollte bloß keine Angriffsfläche bieten", sagt Dumkow. Gegenüber rauscht die Ringbahn vorbei - wie schon vor 122 Jahren.

Die Ausgesperrten der Industrialisierung

Das Asyl eröffnet im Dezember 1896, eine Zeit, in der die Industrialisierung Berlin zur Weltmetropole anschwellen lässt. Die meisten Bewohner erleben einen gnadenlosen Verdrängungskampf. Viele teilen sich zu fünft ein Zimmer in einer der dunklen Mietskasernen. Um sich ihre Bleibe überhaupt leisten zu können, müssen Familien "Schlafburschen" aufnehmen, Untermieter für ein paar Stunden. Räumungen sind ganz normal, in der Regel gelten Verträge nur für ein Jahr. Die Willkür der Vermieter kann jeden treffen. Den Ausgesperrten dieses Booms aber begegnet der preußische Staat mit Härte und Zwang - wer kein Zuhause hat, gilt als asozial. Und er macht sich strafbar. Die Wohnungslosen verstecken sich nachts in Bretterbunden vor dem Kottbusser Tor, den Ställen des Zentralvieh- und Schlachthofs an der Landsberger Allee, in Kleingartenlauben und Güterbahnhöfen. Wer aufgegriffen wird, landet im Polizeigewahrsam am Molkenmarkt. "Die Leute wurden in Kellerräumen zusammengepfercht. Es hat so sehr gestunken, dass die diensthabenden Wachmänner so oft es ging Pfeife rauchten, um den Gestank zu überdecken", sagt Joachim Dumkow.

Joachim Dumkow (links) und der Maler Bo Thomas Henriksson sind zwei von rund 20 Mietern der Wiesenburg. Henrikssons Atelier war früher die Wäscherei des Frauen-Asyls. | Bild: rbb24 / Schneider

Kein Geld vom Staat

Weil sie das Elend in ihrer Heimatstadt nicht länger hinnehmen wollen, tun sich wohlhabende Berliner zusammen: 1868 gründen die Unternehmer August Borsig und Carl Bolle, der Arzt Rudolf Virchow und besonders viele Bürger jüdischen Glaubens den Asylverein. Paul Singer ist darunter, Mitbegründer der SPD und Fabrikant von Damenmänteln, die Familien Hirschfeld, Cohn und Aron. Für den Bau der Wiesenburg sammeln und spenden sie etwa vier Millionen Reichsmark in Gold - heute wären das umgerechnet 27 Millionen Euro. Aber nur Geld zu geben genügt nicht, jeder Stifter muss sich einbringen. "Es gab ein Bewusstsein dafür, was Turbokapitalismus anrichtet. Industrielle wie Singer hatten Verständnis für die sozialen Nöte der Menschen - und taten auch selbst etwas", sagt Joachim Dumkow. Die Prinzipien der Wiesenburg sind revolutionär: Kein Arbeitszwang, kein Unterschied zwischen selbst- und unverschuldet in Not Geratenen. Keine "Betsäle" wie in kirchlichen Asylen, keine Fragen nach Konfession, Herkunft oder Vorstrafen. Die Regeln: Alkohol, Zigaretten, Lärm und Gewalt sind verboten - und höchstens fünf Übernachtungen pro Monat erlaubt. Damit der Staat sich nicht einmischen kann und die Obdachlosen in Frieden lässt, verzichtet der Verein auf öffentliche Zuschüsse.

Det is de Herberje zur Heimat, die haben wir jrade vis-à-vis! Wo die Penna und die Stroma schlafen, wenn se sonst keene Bleibe haben!" Die Figur Rieke Busch in Hans Falladas Roman "Ein Mann will nach oben" über die Wiesenburg, 1941

Seiner Zeit weit voraus

Dumkow schließt eine Tür auf, geht an einer Halle vorbei, in der gerade Tänzer proben, duckt sich unter einem Eingang hindurch. Plötzlich glaubt man, in einem kahlen Wald zu stehen. Knöcheltief liegt das Laub, auf einen Stein hat jemand eine winzige Buddhafigur gestellt. Nur noch die vermoderten Grundmauern erinnern an das, was hier vor den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs gestanden hat: Die Schlafsäle der Obdachlosen. 700 eiserne Federbetten stehen den Gästen damals zur Verfügung, 50 in jedem Raum. Wilhelm Voigt, der spätere "Hauptmann von Köpenick", ist Stammgast, Künstler wie Erich Kästner, Hans Fallada und Kurt Tucholsky kommen regelmäßig, um über die Wiesenburg und ihre Bewohner zu schreiben. Abends reicht man Suppe und Brot, zum Frühstück zwei Schrippen und Kaffee. Um spätestens sieben Uhr müssen die Gäste wieder gehen. Vordenker wie Virchow haben verfügt, dass in der Wiesenburg extrem auf Sauberkeit geachtet wird: Die Fliesenböden werden täglich durchgewischt, es gibt eine eigene Wäscherei, automatisch belüftete und beheizte Räume mit besonders großen Dachfenstern. Die Männer dürfen ihre Klamotten desinfizieren lassen, warm baden, duschen und sogar Bücher ausleihen. Wer möchte, kann sich mit Arbeit etwas dazuverdienen. Joachim Dumkows Großvater hilft in der Küche. Das Projekt ist so innovativ, dass es 1897 auf der Weltausstellung in Brüssel mit einer Goldmedaille geehrt wird.

Ein Rundgang durch die Wiesenburg

Bild: rbb24 / Schneider Die Wiesenburg im Wedding: Heute ist nur noch das ehemalige Bedienstetenhaus (links) bewohnt - früher stand hier die modernste Obdachlosenunterkunft der Stadt.

Bild: rbb24 /Schneider Wer genau hinsieht, erkennt die Spuren an der Fassade: Die Zahl 1868 links oben steht für das Gründungsjahr des "Obdachlosen-Asyl-Vereins". 1896 (rechts) wurde die Unterkunft an der Wiesenstraße eröffnet.

Bild: Eduard Bernstein, lizenzfrei Die Stifter waren vor allem wohlhabende jüdische Bürger wie der Fabrikant und Sozialdemokrat Paul Singer (1844-1911) - sie sahen es als ihre Pflicht an, sich für die Ärmsten ihrer Heimatstadt einzusetzen. Für ihr Engagement aber wurden sie zeitlebens angefeindet, sie litten unter dem schon damals weit verbreiteten Antisemitismus.

Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V. Zunächst war das Asyl zwischen Ringbahngleisen und der Panke nur für Männer gedacht, 700 konnten hier in beheizten Schlafsälen übernachten. Die Wiesenburg öffnete ihre Tore im Sommer um 17 Uhr, im Winter um 15 Uhr.

Bild: rbb24 / Schneider Der Gebäudekomplex war durch seine eigene Stromversorgung und den Brunnen auf dem Grundstück weitgehend unabhängig von der Außenwelt. Heute erinnert an dieser Stelle kaum noch etwas an die früheren Schlafsäle. Die meisten Gebäude wurden durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Bild: Wiesenburg e.V. Alkohol, Rauchen, Lärm und Gewalt waren strikt verboten. Für damalige Verhältnisse aber war die Wiesenburg extrem fortschrittlich: Ihre liberalen Stifter hatten entschieden, dass die Obdachlosen sich hier einfach ausruhen durften, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen - sie wurden mit Würde behandelt.

Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V. Die Polizei hatte keinen Zutritt, jeder Gast durfte anonym bleiben. Woher jemand kam, welcher Religion er angehörte, ob er überhaupt gläubig war, interessierte hier keinen. Was Gegner der Wiesenburg vor der Eröffnung prophezeit hatten, trat nicht ein - chaotische Zustände sind nicht überliefert.

Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V. Der Arzt und Mitbegründer des Asylvereins Rudolf Virchow legte bei der Planung der Wiesenburg größten Wert auf Hygiene: Die Obdachlosen konnten warm baden und duschen, ihre Kleidung und die Bettwäsche wurden täglich gereinigt und desinfiziert. Die Räume hatten elektrisches Licht, große Dachfenster und wurden automatisch belüftet - damals war das modernster Standard.

Bild: Berliner Landesarchiv / Wiesenburg e.V. Abends bekamen die Gäste Suppe und Brot zu essen, zum Frühstück zwei Schrippen und einen Kaffee. Um spätestens sieben Uhr mussten sie die Wiesenburg verlassen. Höchstens vier Nächte pro Monat durfte man hier verbringen. Wirklich kontrollieren ließ sich das allerdings nicht, weil niemand namentlich erfasst wurde.

Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V. In Berlin waren besonders alleinstehende Frauen von der Wohnungsnot betroffen: Sie stellten den größten Teil der dauerhaft Obdachlosen. Viele prostituierten sich, um zu überleben. Um auch ihnen zu helfen, bauten die Betreiber der Wiesenburg 1907 ein Frauenasyl mit 400 zusätzlichen Schlafplätzen an.

Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges brachen härtere Zeiten für die Wiesenburg an. In der Weimarer Republik gerieten viele der Stifter in finanzielle Probleme, die Spenden gigen zurück. Alleine konnte der Verein die riesige Unterkunft nicht mehr betreiben. Die Stadt gab Geld dazu und forderte im Gegenzug Kontrolle. Die Nazis schlossen das Asyl dann komplett.

Bild: rbb24 / Schneider Wo früher die Wäscherei des Frauenasyls untergebracht war, haben heute Künstler wie der schwedische Maler Bo Thomas Henriksson ihr Atelier: die "Werkhalle Wiesenburg". Er ist einer von rund 20 Mietern auf dem Gelände.

Bild: rbb24 / Schneider Der Verein "Die Wiesenburg" betreibt einen Teil der denkmalgeschützten Gebäude als Kulturzentrum. Es gibt dort Proberäume und ein Aufnahmestudio für Bands, eine Trainingshalle für Tänzer, Werkstätten für Tischler und Metallbauer - und für Philosophie.

Bild: rbb24 / Schneider Die Vereinsmitglieder veranstalten Musikfestivals und Kunstausstellungen, Workshops für Schulkinder und bieten Führungen über das Gelände an. Oder sie feiern Partys wie in diesem hingebungsvoll ausstaffiertem Raum.

Bild: rbb24 / Schneider Die Wiesenburg wird aus ihrem Dornröschenschlaf aufgeweckt werden, auch wenn viele der Mieter davon nicht begeistert sind. Das steht spätestens seit 2014 fest: Damals kaufte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo das Grundstück.

Bild: rbb24 / Schneider Bis zu 120 Wohnungen sollen auf dem Gelände entstehen, die einsturzgefährdeten Gebäude saniert werden - das alles, ohne die Künstler, Handwerker und Bewohner zu verdrängen. So hat es die Degewo angekündigt. | Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen































"Anreiz für Faule und Drückeberger"

Aber diese modernen Ideen gefallen vielen Zeitgenossen nicht. Von Anfang an werden die Macher angegriffen. Die Wiesenburg sei ein Schlupfwinkel für Verbrecher, sie biete Anreiz für Faule und Drückeberger, lauten die Vorwürfe - Belege dafür gibt es nicht. Der preußische Landtagsabgeordnete von Bodelschwingh bezeichnet solche Obdachlosenasyle als "Brutstätten des Verbrechertums". Ihn stört, dass dort kein Zwang ausgeübt wird. Statt die Obdachlosen ins "Asyl-Paradies" Berlin zu lassen, solle man sie lieber rund um Berlin in "Steineklopfbuden" schuften lassen. Oft ist es aber auch nur blanker Antisemitismus, der aus den Kaisertreuen spricht, sie verachten "dieses jüdisch rote Haus", wie sie die Wiesenburg nennen. "Einem Verein, dem ein 'Singer' angehört, zahle ich keinen Silberling", heißt es in einem Leserbrief nach einem Spendenaufruf.

Der Frieden wird sicherlich gestört, wenn die Asylisten sich in Massen über den Humboldthain wie die Hunnen bei der Völkerwanderung ergießen werden." Der Stadtverordnete Diersch warnt 1895 im Parlament vor einer Eröffnung des Asyls in der Wiesenstraße

Abstrakte Kunst im früheren Frauenasyl

1907 wird der Bau um ein Asyl für 700 Frauen und Kinder erweitert. Bald übernachten hier mehr als 300.000 Menschen pro Jahr. Wanderarbeiter aus Pommern und Schlesien, verarmte Alte, alleinerziehende Mütter. Es gibt viel mehr Obdachlose als heute, trotzdem werden sie wesentlich besser untergebracht - nicht nur in der Wiesenburg, sondern auch in Asylen wie der städtischen "Palme" und der christlichen "Schrippenkirche". Joachim Dumkow klopft an eine Stahltür, gegenüber stapelt sich Feuerholz. Es öffnet Thomas Henriksson: Brauner Hut, orangefarbener Schal, Farbflecken auf den Schuhen. Der Maler aus Stockholm bittet herein, man muss den Kopf weit nach hinten recken, um die Decke seines riesigen Ateliers zu sehen. Da oben bollert die Heizung. Wo früher die Wäsche des Frauenasyls durch die Mangel genommen wurde, hängen heute Henrikssons abstrakte Gemälde an den Wänden. Er und Dumkow rauchen erstmal eine, dann eilen sie plötzlich in den Hinterhof. "Ich muss dir was zeigen", sagt Dumkow triumphierend und deutet auf ein verbogenes Ding, das man zunächst für eine verrostete Skulptur seines Freundes halten könnte. Es ist aber nur das letzte Bett aus einem Schlafsaal. Dumkow hat es aus dem Schutt gerettet.

Die Stadt lässt alle Obdachlosen registrieren

Nach 1918 finden in der Wiesenburg auch zurückgekehrte "Kriegszitterer" Zuflucht. Die schwer traumatisierten Männer werden hier nicht - wie anderswo - ausgelacht und verachtet. Doch der Niedergang der Wiesenburg beginnt. Während der harten Jahre nach dem Krieg geht den Stiftern und damit dem Verein allmählich das Geld aus. 1926 springt der preußische Staat ein - sofort macht er seinen Einfluss geltend. Die Polizei bekommt jetzt Zutritt, alle Obdachlosen werden registriert. Die Spenden werden spärlicher, was auch am wachsenden Antisemitismus liegt. Als die Stadt Berlin 1931 ihre Unterstützung stoppt, ist die Wiesenburg in ihrer ursprünglichen Form Geschichte. Der Regisseur Fritz Lang verewigt sie noch einmal, im gleichen Jahr dreht er hier für seinen Welterfolg "M - eine Stadt sucht einen Mörder". 1933 schließen die Nazis das Heim komplett, zuletzt lebten dort jüdische Bedürftige. In den Werkstätten im Keller werden jetzt Hakenkreuzfahnen gedruckt.

Wo früher die Schlafsäle der Obdachlosen gestanden haben, ist heute ein Ort der Stille: Längst hat sich die Natur den größten Teil der Wiesenburg zurückerobert. | Bild: rbb24 / Schneider

Degewo plant Hunderte Wohnungen

Nach dem Krieg ziehen Familien wie die Dumkows in das einzige Haus, das nicht ausgebombt worden ist. Joachim Dumkows Eltern leben noch heute im ersten Stock, sie helfen entscheidend mit, dass aus den Ruinen später ein Kulturzentrum wird. In den 1980ern wird die Wiesenburg nach langen Diskussionen denkmalgeschützt. Heute gibt es hier Ateliers und Werkstätten für Bildhauer, Tischler und Metallbauer, Proberäume und ein Tonstudio für Bands. Die landeseigene Degewo hat das Gelände 2014 übernommen, Hunderte Wohnungen sollen darauf entstehen. Dumkow hat höflich ausgedrückt keine allzu hohe Meinung von den Plänen an der Panke. Er sitzt in seiner warmen Wohnküche, es riecht nach Kaffee und Zigaretten. Dumkow rezitiert Zille und Tucholsky, er erzählt, wie er als Kind durch die Ruinen geklettert ist, über alte Möbel, Autoreifen und Kühlschränke. Unterbrochen wird er nur von dem Gemaunze seiner dicken braunen Katze Fifi. Auch wenn Dumkow fürs Erste nicht rausgeschmissen werden kann: Dieser verwunschene Ort, sein Refugium, ist bedroht. Was kann die Stadt Berlin aus den Erfolgen der Wiesenburg lernen, Herr Dumkow? "Unkompliziert und schnell Unterkünfte für die Obdachlosen zur Verfügung zu stellen", antwortet er. "Wieso ist es so schwer, die leerstehenden Containerbauten zu öffnen, wenn die sowieso nicht mehr genutzt werden?" In diesem Winter stehen den Wohnungslosen in ganz Berlin etwa 1.200 Schlafplätze zur Verfügung. Was damals möglich war, sagt Joachim Dumkow, kann doch heute nicht unmöglich sein.

