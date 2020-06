In der Wildenbruchstraße in Berlin-Neukölln haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag Läden mit NS-Symbolen besprüht. Mit roter Farbe sprühten Täter SS-Runen an das Café K-Fetisch und einen ehemaligen Burger-Laden. Schon im Dezember waren beide Lokale mit Nazi-Symbolen beschmiert worden.