David Weber Mol Donnerstag, 16.07.2020 | 09:35 Uhr

Hallo, was will uns der Autor damit sagen? "Arbeiterpaläste"- einst von der Bauarbeitern (Weberwiese!) errichtet, sind erst an Deutsche Wohnen und dann wieder zum Mieterschutz zurückgekauft worden. Günstig wohnen kann der "Arbeiter" hier wohl nicht mehr.

Und Aufmärsche und Paraden gab es, wegen dem Mittelstreifen, nur auf dem letzten Stück zwischen Strausberger Platz und Alex. Auch am 17.Juni 53 gab es in der damaligen Stalinallee einen Aufmarsch. Und ansonsten wurden hier die Kosmonauten und Staatsgäste bejubelt. Natürlich wurden alle Ostberliner gezwungen ihre Winkelemente zu zwingen. Und das Wandfries am ehem.Haus des Lehrers steht auch unter Denkmalschutz, ganz so schlimm kann es also damit nicht sein.

Also was will uns der Autor und der rbb nun damit sagen? Vielleicht das jetzt Hochhäuser am Alex den Charme von Berlin retten und die (zu)breite Karl-Marx-Allee , vielleicht auf dem Mittelstreifen vollgebaut werden könnte oder noch besser eine ganze Straßenseite als Fahrrad- und Fußgänger Zone?

Leute es gibt noch Spuren der DDR, auf dann auch die letzten davon zu beseitigen.