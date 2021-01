Iva aus Berlin schreibt, prüft, verbessert und ergänzt Wikipedia-Artikel. Mittlerweile ist sie schon zehn Jahre dabei. "Anfangs wollte ich einfach was zurückgeben von dem, was ich von Wikipedia habe", erzählt sie. Inzwischen bringe sie zehn bis 15 Stunden pro Woche mit diesem Hobby zu. Ivas Fokus sind Frauenthemen: "Ich habe mir vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, die Artikel zu sichten, die entweder von Teilnehmerinnen der Gruppe sind, oder Artikel, die über Frauen geschrieben wurden."

Im Wissensvergleich mit etablierten Lexika schneidet Wikipedia regelmäßig gut ab. Das liege auch am sogenannten Crowd-Reviewing, meint Stöbers Kollege Patrick Franke, ein Islamwissenschaftler. Das Mehr-Augen-Prinzip habe sich mittlerweile auch in der Wissenschaft etabliert. Die Originalquellen könnten schließlich auf Wikipedia durch die Link-Verweise überprüft werden. Franke wünscht sich aber mehr Engagement auch von Wissenschaftlern; er selbst hat auf Wikipedia eine Islam-Enzyklopädie aufgebaut.

Immer wieder gibt es aber auch Kritik an Wikipedia. Der Investigativ-Journalist Marvin Oppong hat das in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung 2014 dokumentiert. Es gebe zwar inzwischen in der deutschsprachigen Wikipedia sogenannte benutzerverifizierte Accounts, sagt Oppong. Da könne man sich über eine E-Mail-Adresse verifizieren lassen und dann sei für jedermann erkennbar, dass es sich beispielsweise um einen Unternehmens-Account handele. "Doch ich konnte vor einiger Zeit herausfinden, dass selbst mit diesen benutzerverifizierten Accounts Schindluder getrieben wird und damit eben auch manipuliert wird", so der Journalist.

Wegen der versteckten PR ist Wikipedia letztes Jahr vom deutschen Rat für Public Relations gerügt worden. Mittlerweile muss bezahltes Schreiben auf Wikipedia offengelegt werden, sagt der Bamberger Islamexperte Franke.