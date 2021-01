Ein unbegleiteter Junge ist am Samstag aus seiner Unterkunft in Berlin-Spandau verschwunden und wird seitdem vermisst. Gegen 14:20 Uhr habe der 13-jährige Rahman Ghadami die Einrichtung Johannesstift in Berlin-Spandau verlassen und sei nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.

Beim Verlassen der Einrichtung habe Rahman seinen Rucksack und sein Handy zurückgelassen, sagt Domrös. "Wir sind besorgt, weil wir das so nicht kennen. Wir haben andere Kinder und Jugendliche, die immer mal gucken, wo die Grenzen sind, aber Rahman war sehr zuverlässig und kam immer pünktlich nach Hause." Eine Sprecherin der Einrichtung erklärte rbb|24, dass der Junge seit Juli in der Einrichtung wohne. Er spreche gut Deutsch, besuche eine Schule in Spandau und spiele in einem Fußballverein.

Seitdem fehlt jede Spur von Rahman. Die Unterkunft Johannesstift liegt am nordwestlichen Ende Berlins, direkt am Spandauer Forst. Tagsüber fährt vor dem Gelände alle sechs Minuten ein Bus in Richtung Zoologischer Garten.

Noch am Vormittag vor seinem Verschwinden habe der Junge Brettspiele mit Erziehern in der Einrichtung gespielt, sagte Daniel Domrös, Bereichsleiter im Johannesstift, dem rbb. Einen Wunsch, dass er die Einrichtung verlassen wolle habe er vorher nie geäußert. Eine Überwachungskamera habe aufgezeichnet, wie Rahman die Einrichtung am Samstag um 14:20 Uhr allein verließ.

Die Senatsjugendverwaltung bestätigte rbb|24 am Mittwoch, dass der 13-Jährige zu den acht Minderjährigen gehört, die über ein Sonderaufnahmeprogramm der Bundesregierung im Frühjahr aus dem zerstörten griechischen Flüchtlingscamp Moria nach Berlin gekommen sind. Griechische Behörden und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hatten die Kinder und Jugendlichen vorher als "besonders schutzbedürftig" eingestuft.

Anfang Mai zogen sie zuerst in die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige in die Wilmersdorfer Prinzregentenstraße. In Gesprächen mit den Kindern haben Pädagogen der Unterkunft in dieser Zeit versucht herauszufinden, ob die Kinder Angehörige in Deutschland haben oder ob jemand krank ist und medizinische Versorgung braucht. Nach zweieinhalb Monaten in Wilmersdorf sind die Kinder und Jugendlichen im Juli in verschiedene Berliner Jugendhilfeeinrichtungen umgezogen.

Seitdem sind drei der acht Flüchtlingsjungen aus ihren Unterkünften verschwunden: Ein 13-Jähriger verschwand bereits Ende Juli, kurz nachdem er in eine Jugendhilfeeinrichtung in der Kreuzberger Fürbringerstraße umgezogen war. Ein weiterer Junge, gerade acht Jahre alt, verließ Anfang September seine Unterkunft in der Möllendorffstraße in Lichtenberg. In beiden Fällen blieb die Suche der Polizei nach den Kindern über Wochen ohne Erfolg.