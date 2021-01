Bei einem Arbeitsunfall in Hennigsdorf (Oberhavel) ist ein Bauarbeiter getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich in einer Produktionshalle am Montag mehrere in drei Metern Höhe aufgestapelte Bündel von Armierungsstahl gelöst und waren auf den Mann gestürzt. Der 54-Jährige sei dabei tödlich verletzt worden.

Die tonnenschweren Stahlbündel seien zuvor mit einem Kran bewegt worden, so die Polizei weiter. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe der Kran jedoch geruht.

Der Unfallort wurde durch Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit begutachtet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.