76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben am Samstag 25 deutsche Soldaten ihre letzte Ruhestätte in Spremberg gefunden. Auf der Kriegsgräberstätte Georgenberg wurden die geborgenen Toten vor dem Volkstrauertag am Sonntag beigesetzt. Die Soldaten waren in der Schlacht an der Oder ums Leben gekommen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte bei der feierlichen Zereremonie, Nachsinnen und Innehalten im stillen Gedenken an die Kriegstoten und Opfer von Hass und Gewalt für die Wahrung des Weltfriedens, dieses Anliegen des Volkstrauertages sei wichtiger denn je. Zu den großen Verdiensten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge zähle es, mit der Pflege von fast drei Millionen Kriegsgräbern in 46 Staaten zur Wahrung der Würde der Kriegstoten beizutragen.