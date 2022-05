Berliner Polizei sichert "Geisterhaus" am Hindenburgdamm

Die Berliner Polizei hat am Freitag ein seit vielen Jahren leerstehendes Wohnhaus in Berlin-Steglitz gesichert und verschlossen. Nach rbb-Informationen durchsuchten die Beamten das verwahrloste Haus am Hindenburgdamm zunächst, damit niemand eingeschlossen wurde.

Das Gründerzeitgebäude ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben. Der Eigentümer des sogenannten Geisterhauses hatte zwar mehrfach angekündigt, in das Wohnhaus zu investieren, geschehen ist allerdings - trotz wiederholt verhängter Strafzahlungen - nichts. Laut dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wurden Zwangsgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro sowie weitere 15.000 Euro als Bußgeld verhängt und eingetrieben.