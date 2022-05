Die einen bekommen Kinder, obwohl sie noch keine haben wollen. Die anderen bemühen sich um Nachwuchs, aber es will nicht klappen. Frauen bekommen in Deutschland laut Statistik ihr erstes Kind immer später. Häufig geht es nicht ohne medizinische Hilfe. Von Thomas Rautenberg

Christina Fee Moebus ist eine rbb-Kollegin. Sie spricht offen über diese Zeit, die für sie völlig neue Fragen aufwarf. Ihre innere Zerrissenheit über das Mutterwerden, ihre Neugier, was man nun tun kann, hat sie auch in ihrem Podcast "Shop your baby" (ARD-Sender Bremen Vier) beschrieben. Am Ende stand ihre Entscheidung, eigene Eizellen für spätere, um nicht zu sagen für passendere Zeiten einzufrieren. Den ganzen Druck, den sie persönlich spürte, konnte sie so beiseiteschieben, sagt Christina. "Indem ich Eizellen 'auf Eis lege', kann ich auch dieses Thema zumindest gedanklich auf Eis legen."

Nur 23 Prozent der Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung beginnen, werden tatsächlich im ersten Versuch auch schwanger. Im Alter von über 40 Jahren sinkt diese Erfolgsquote auf nur noch fünf Prozent ab. Und selbst schwanger werden heißt noch lange nicht, dass man auch ein Kind bekommt. Mit jedem Lebensjahr steigen auch die Risiken über den gesamten Zeitraum der Schwangerschaft, sagt Professor Kentenich.

"Das macht auch jede Beratung so schwierig. Schließlich greift man in die Lebenssituation einer Frau, in deren partnerschaftliches oder nicht partnerschaftliches Umfeld ein", betont der Mediziner. "Was medizinisch kein Problem ist, kann für die Betroffenen am Ende aber sehr problematisch sein." Nur 30 Prozent aller künstlichen Befruchtungen sind am Ende auch erfolgreich. Moderne Medizin könne viel, aber nicht die Natur überlisten.