Nach Angaben der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden am Montag eine Reihe von Codes bei der Notrufannahme angepasst, so dass mehr Einsätze an die Kassenärztliche Vereinigung abgegeben werden können. Dies wurde seit langem von Beschäftigten, Personalrat und Gewerkschaften gefordert.

Die Codes sind Bestandteil eines standardisierten Computersystems, das bei 112-Notrufen abgefragt wird. Es stellt den Mitarbeitern standardisierte Schlüsselfragen, auf deren Basis dann Einsatzkräfte losgeschickt werden. Dadurch kam es aber auch zu vielen Einsätzen bei Bagatellfällen. Dies sorgte für Kritik, weil sich der Rettungsdienst so quasi ständig im Ausnahmezustand befindet. Teils gab es keine freien Rettungswagen (RTW) mehr.

Nach rbb-Informationen hat die Feuerwehr das entsprechende Computerprogramm in den letzten drei Tagen so verändert, dass die Leitstelle in bestimmten Fällen weniger oder gar keine Einsatzkräfte rausschickt, wenn sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie nicht nötig gewesen wären. Die Feuerwehr erklärte gegenüber dem rbb, dass sich die Versorgung dadurch nicht verschlechtere.